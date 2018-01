La detinguda per cremar a la seva parella a Reus va intentar matar a la seva filla

Jutjats d'Instrucció de Reus.





La dona de 34 anys detinguda dilluns per presumptament incendiar un pis de Reus (Tarragona) amb la seva parella dins i causar-li cremades greus ja va ser detinguda el 2016 pel suposat intent d'homicidi de la seva filla, que actualment està en un centre de menors.





La dona ha passat aquest dimecres a disposició del Jutjat d'Instrucció 3 de Reus, que ha decretat el seu ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança pels delictes d'assassinat en grau de temptativa i incendi amb perill per a la vida o la integritat física, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





La detinguda suposadament va provocar l'incendi la matinada de dilluns després de trencar una finestra que donava al pis de la seva parella, precisament a l'habitació on estava dormint la víctima, que va patir cremades de tercer grau i va ser evacuat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.





A més, com a conseqüència del foc altres 16 persones van resultar intoxicades inhalació per fum i van necessitar atenció mèdica; el pis va quedar completament afectat i es va haver d'evacuar tot l'edifici.





Per aquest incendi, els serveis d'emergències van ser avisats a les 03.30 hores i el foc, que va cremar la segona planta d'un edifici de cinc de l'avinguda Mossèn Ramon Muntanyola, va poder ser controlat cap a les 04.00 hores.





Segons el testimoni de la veïna del pis de davant del sinistrat, la investigada primer va intentar accedir a l'habitatge, on residia amb la seva parella, i després la testimoni va poder veure com fugia després de deixar una finestra trencada i l'incendi; de fet, va ser identificada per la Policia Local de Reus poc abans de l'incendi.





El jutge considera que va provocar l'incendi "conscient que la víctima es trobava a l'interior" ia l'habitació on dormia, aprofitant-se de la situació davant l'estat d'indefensió de l'home, que estava en un domicili tancat i dormint.





Acorda el seu ingrés a la presó provisional davant el risc de fugida de la dona a causa de la gravetat del delicte imputat i la gravetat de la pena prevista, a més que no queda acreditat cap tipus d'arrelament en territori espanyol i és de nacionalitat estrangera.