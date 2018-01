Montoro assegura que és el moment de reformar el sistema de finançament autonòmic

Montoro afirma que sense Catalunya no té sentit.





El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat que és "el moment" de reformar el sistema de finançament autonòmic, perquè ha millorat la recaptació i està controlat el dèficit públic.





Montoro ha confiat que "aviat" Catalunya "estigui en condicions" de participar en les negociacions perquè sense aquesta comunitat, ha insistit, no té sentit abordar un canvi.





Montoro ha comparegut al Congrés per explicar com avancen els treballs de la reforma, que porten un any en marxa.





El ministre ha assegurat que el 2018 les CCAA rebran pel sistema de finançament 104.000 milions, la mateixa quantitat pràcticament de 2009 i 20.000 milions més que el 2011, el que demostra que els ingressos no són ja un problema.





El ministre ha assegurat que el sistema ha de ser més senzill que l'actual i estar centrat en assegurar el finançament de l'educació, la sanitat i els serveis socials segons un cost efectiu.





Garantits aquests serveis en totes les CCAA, s'ha de permetre la coresponsabilitat fiscal de les autonomies perquè cadascú es pagui "serveis addicionals", ha expressat Montoro.