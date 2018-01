Timmermans adverteix Puigdemont que Brussel·les no es deixarà "instrumentalitzar"

Timmermans ha elogiat la democràcia espanyola.





El vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha advertit l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que Brussel·les no es deixarà "instrumentalitzar" pels qui pretenen saltar-se la Constitució d'un Estat membre.





"No seré membre d'una Comissió Europea que sigui instrumentalitzada per gent que té una agenda domèstica que és directament un canvi de l'ordre constitucional en un Estat membre", ha expressat en holandès després de ser preguntat per la crisi catalana.





El vicepresident de l'executiu comunitari ha defensat que l'ordre constitucional de cada país és "responsabilitat" de cada Estat membre i que la Comissió Europea té el deure de comprovar que hi ha democràcia, separació de poders i que es respecten els drets humans.





DEMOCRÀCIA ESPANYOLA





"En el cas d'Espanya, la Comissió no té crítiques sobre el funcionament de l'Estat de dret, del funcionament de la democràcia ni de l'aplicació dels drets humans", ha insistit Timmermans.





L'holandès ha afirmat, com ja ha fet en altres ocasions, que qualsevol ciutadà té el dret d'estar en "desacord" amb l'ordre constitucional d'un país, així com de "protestar" i de "lluitar" per canviar-lo, però sempre amb "mètodes democràtics".





CRITICAR A UN JUTGE





"Pots estar en desacord amb això i pots treballar per canviar-lo, però no pots violar-, no pots ignorar-lo, i llavors s i violes una llei no pots criticar un jutge per aplicar una llei que és democràtica i està basada en l'Estat de dret i la Constitució ", ha remarcat.





"Vull ser molt clar sobre això perquè crec que ens durà a paralitzar-nos a tots si pensem que podem fer servir un nivell de govern contra un altre nivell de govern a través d'Europa", ha afegit.





Així ha assegurat que si es volen canvis constitucionals en matèria de competències "ha provisions" per a això "a través del diàleg". "Si no, vius en una dictadura", ha apuntat.





ACTUACIÓ POLICIAL L'1-O





Preguntat per l'actuació policial el dia del referèndum, Timmermans ha dit que està "clar" que "la manera en què va actuar la policia va conduir a moltes preocupacions a la UE".





Tot i això, ha demanat "no barrejar" les coses i ha insistit que per aprovar canvis constitucionals s'ha de recórrer a vies democràtiques. "Aquest és el punt fonamental que estic intentant fer veure", ha expressat.





Tampoc ha afirmat que es tracta d'una crisi que s'ha de solucionar "en el marc constitucional".





"És una cosa que a Espanya, dins el marc constitucional, han de solucionar i ajuntar-se per buscar maneres que siguin acceptables per a tots", ha opinat.