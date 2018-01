Jordi Sànchez: "Els fets d'ahir al Parlament no ajuden a avançar"

Sànchez lamenta el que ha passat en la manifestació.





El president del grup parlamentari de JxCat i exlíder de l'ANC Jordi Sànchez ha lamentat la concentració davant del Parlament contra l'ajornament de la investidura d'Carles Puigdemont que increpés a diputats.





Ho ha fet en un apunt a Twitter, en què destaca que "els fets d'ahir al Parlament no ajuden a avançar ni a sumar com a país: mai més increpar els representants del poble, per diferents i crítics que siguin amb l'independentisme ".





La concentració va ser la culminació d'una manifestació convocada per l'ANC a la plaça Sant Jaume que havia d'acabar davant del parc de la Ciutadella, tancat per la policia per motius de seguretat, però un grup va aconseguir accedir a l'interior i arribar fins a la porta del Parlament per exigir la investidura de Puigdemont.