Estudiar el cervell sota els efectes del LSD aporta dades "molt rellevants" sobre trets psicològics

Trets com la personalitat o la creativitat.





Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han descobert que estudiar el cervell sota els efectes de substàncies psicotròpiques com el LSD aporta dades "molt rellevants" sobre trets psicològics.





Entre aquests trets destaquen la personalitat i la creativitat, així com per a la millor caracterització de malalties psicològiques i psiquiàtriques.





El treball ha aplicat una metodologia analítica que va explorar els efectes combinats de la música i els estats psicodèlics induïts per LSD en el cervell.





També s'ha observat com aquestes dinàmiques es veuen afectades per la presència d'estímuls complexos i naturals com la música.





A la part experimental van participar 12 individus, als quals es va assignar sis possibles condicions: els efectes del LSD, placebo, LSD o placebo mentre escoltaven música, i ambdues situacions després de la sessió musical.





Aquest nou mètode ha permès descompondre les dades de ressonàncies magnètiques funcionals (IRMf) de cervells en estat de repòs i sota els efectes de l'LSD, per a un conjunt d'estats independents.





Els estats de la intel·ligència es defineixen com a patrons espacials formats per una activitat completament sincronitzada, cadascuna associada a una longitud d'ona espacial diferent -anomenada connectoma armónico-.





ESTAT CRÍTIC





Per caracteritzar l'activitat cerebral durant l'estat psicodèlic induït per LSD, els autors s'han centrat en dues propietats dels estats cerebrals, i tots dos paràmetres s'han trobat alterats sota els efectes d'aquest estupefaent.





A més, s'ha vist que LSD provoca una reorganització de la dinàmica CEREBRA l propera a l'estat crític, és a dir, un estat que se situa en el límit entre dues tendències oposades de connexió neuronal: un ordre intermitent i un desordre caòtic.