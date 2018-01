Tres rivals de Putin retiren la seva candidatura per a les eleccions presidencials russes

Dos han optat per donar suport a la reelecció de Putin.





Tres líders polítics russos han decidit retirar la seva candidatura per a les eleccions presidencials del 18 de març a Rússia.





Dos d'ells perquè han optat per donar suport a l'actual mandatari i candidat a la reelecció, Vladímir Putin, i l'altre perquè no ha aconseguit recollir les signatures necessàries per ser ratificat com a candidat independent.









Vladímir Mikhailov, empresari i diputat de l'Assemblea de la ciutat russa de Kostroma, ha explicat que no lliurarà a la Comissió Electoral Central les signatures que ha recollit per validar la seva candidatura perquè no ha aconseguit aconseguir el nombre requerit per a poder ser candidat independent.





"Hem informat a la Comissió Electoral Central que no podrem presentar" les firmes ", ha afirmat Mikhailov, en una compareixença davant la premsa.





Aquest dimecres era l'últim dia per al lliurament de signatures de validació de candidatura. Mikhailov ha dit que ha aconseguit 100.000 firmes a favor seu, però la legislació estableix que ha d'aconseguir 300.000 per poder ser proclamat independent.

Els candidats de partits no parlamentaris hauran de presentar més de 100.000 signatures perquè la seva candidatura sigui acceptada per la Comissió Electoral Central.





Per la seva banda, Stanislav Polischuk, membre del Partit de Reformes Socials, i Irina Volinets, del Partit Popular de Rússia, també han anunciat aquest dimecres que retiren les seves candidatures per a les eleccions presidencials per donar suport a Putin.





"Vam recollir més de 100.000 signatures i vam complir plenament la nostra tasca que va consistir a cridar l'atenció cap al partit i les nostres idees (...), adoptem la decisió consolidada que en aquest moment històric he de concentrar-me en els interessos de l'Estat i no en els meus pròpies ambicions. Per tant, vull retirar la meva candidatura en suport al nostre president, Vladímir Putin ", ha afirmat Polischuk, en declaracions a la premsa.





Volinets ha assegurat que retira la seva candidatura perquè vol donar suport a la reelecció de Putin. Les properes eleccions presidencials se celebraran el 18 de març i Putin surt com a favorit per fer-se amb la victòria.