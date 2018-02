L'alcohol causa el 25% de morts dels jóvernes entre 20 i 30 anys

25.000 persones a l'any moren a Espanya per l'alcohol.





Al voltant del 10% de les morts que ocorren a Espanya estan relacionades, directament o indirectament, amb l'alcohol.





Un percentatge que s'eleva fins al 25% en els casos de defuncions de joves d'entre 20 i 30 anys.





Així ho ha alertat el president de Socidrogalcohol, Francisco Pascual, durant la presentació del dossier 'Alcohol, una amistat perillosa'.





En concret, unes 25.000 persones moren cada any a Espanya per consum d'alcohol, de les quals el 70% són homes i el 30% dones.





I és que, la ingesta abusiva de begudes alcohòliques es relaciona amb l'aparició de més de 60 tipus de malalties i lesions com, per exemple, càncer, patologies hepàtiques, cardiovasculars, diabetis tipus 2 i trastorns mentals, entre d'altres.





CONSUM DE RISC





Es considera que una persona té un consum de risc quan, en el cas dels homes, beu entre 4 i 6 unitats de beguda al dia o entre 28 i 46 a la setmana i entre 2 i 4 unitats diàries o entre 14 i 28 setmanals en el cas de les dones.





No obstant això, i malgrat que aquesta estimació, realitzada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha estat comentada en diverses campanyes de conscienciació, tres de cada deu espanyols consideren "admissibles" aquestes ingestes.





Però la realitat, segons ha afegit el doctor Pascual, és que s'ha demostrat que el 12% de tots els càncers tenen una relació directa amb el consum d'alcohol.





Per exemple, el càncer de mama augmenta el seu risc d'aparició en un 7% quan es consumeixen més de 20 grams diaris d'alcohol i el d'intestí fins a un 23%, en comparació de la població el consum és moderat o nul.





Així mateix, l'alcohol està darrere del 17% dels accidents de trànsit, fins del 30% de les morts en carretera i multiplica per tres el risc d'aparició de depressió major.





"L'alcohol triga cinc minuts en afectar el cervell i aquí és quan comencen a aparèixer alteracions en la cognició, parla o memòria, arribant al seu efecte màxim als 30 o 45 minuts d'haver-lo consumit", ha detallat el president de Socidrogalcohol.





EINES DE DETECCIÓ PRECOÇ





Ara bé, s'estima que només dos de cada deu casos de TCA estan diagnosticats causa de l'estigma social que envolta a aquestes persones, al fet que molts no són conscients que pateixen aquest problema ia les deficiències sanitàries que actualment existeixen en el seu abordatge.





En aquest punt, el doctor Pascual ha avisat que, tot i que hi ha proves diagnòstiques per detectar un cas d'alcoholisme, hi ha dificultats per derivar als serveis especialitzat.





A més, els metges d'Atenció Primària de vegades no compten amb aquestes eines de detecció precoç i, quan ho detecten, no poden receptar els fàrmacs que hi ha disponibles per al tractament d'aquest trastorn mental.





"No és un concebible que, en un país com Espanya, amb un elevat nombre de consumidors d'alcohol i unes taxes de diagnòstic que ronden el 20%, no es destini un major nombre de mitjans a millorar aquest panorama", ha postil·lat l'expert .