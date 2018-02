JxCat i ERC busquen un nou acord per a la investidura

La decisió d'ajornar el ple va treure a la llum les seves diferències.





JxCat i ERC han mantingut diversos contactes des de dimarts a la tarda per reconduir les relacions des que el president del Parlament, Roger Torrent, va anunciar que posposava el debat d'investidura.





La decisió de Torrent va treure a la llum les diferències entre ERC i JxCat sobre com iniciar la legislatura amb el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, de nou al capdavant del Govern.





Fonts de JxCat han explicat que tots dos grups estan recosint ferides després del succeït durant el dimarts, i que els contactes van per bon camí tot i que caldrà modificar alguns aspectes de les negociacions que portaven a terme.





ERRORS D'ESTRATÈGIA





Des JxCat admeten errors en comunicar l'estratègia dels dies previs, que incloïa: demanar al TC anul·lar les mesures cautelars que prohibien una investidura a distància; la carta que van enviar al jutge del TS Pablo Llarena apel·lant a la immunitat dels parlamentaris, i l'escrit registrat al Parlament en què Puigdemont demanava empara a Torrent.





ERC va expressar el seu enuig amb JxCat després d'ajornar el ple perquè va sentir que Puigdemont posava tota la pressió a Torrent amb la petició d'empara.





Una pressió que se sumava a la que ja havien posat el Govern central, primer, i el TC, després, advertint que el ple només es podia celebrar si Puigdemont acudia.





No obstant això, JxCat al·lega que no era la seva intenció i que la seva estratègia consistia en una suma d'accions que consideren que no van comunicar com devien als republicans.





Malgrat tot, JxCat diu que no esperava la reacció d'ERC de donar suport que es posposés el pleixen o, i més perquè insisteix que portaven temps negociant i hi havia un programa acordat entre ambdues parts que aprofundia en aspectes com el procés constituent, entre altres qüestions.





Després d'aquests primers contactes, JxCat s'ha reunit aquest dimecres a la tarda per analitzar aquests contactes i establir els passos a seguir a partir d'ara.