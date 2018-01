El referèndum il·legal de l'1-O es va finançar amb diners del Fons de Liquiditat Autonòmic

El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, considera que el 'Procés', en concret el referèndum il·legal de l'1-O, va ser finançat amb recursos del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).





Pel jutge, resulta "evident" que l'import destinat a la celebració del referèndum "s'ha d'atribuir" almenys en part als diners obtinguts d'aquesta línia de crèdit estatal.





Així ho planteja el jutge en una interlocutòria, avançat per El Confidencial, en el qual es confirma la personació en la causa de l'Advocacia de l'Estat. Respon a la defensa de Josep Maria Jove, el que va ser número 2 de l'exvicepresident del la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras a la cartera d'Economia, que qüestionava la falta de legitimitat dels Serveis Jurídics de l'Estat en aquest procediment.





L'acte té data de 20 de gener i en ell es detalla que la Comunitat Autònoma de Catalunya va rebre 6.664,8 milions d'euros en any 2012, als quals van seguir 10.050,6 milions el 2013, 7.912,9 el 2014, 11.133,58 el 2015, 10.090,66 milions el 2016 i 7.757,2 milions d'euros l'any passat.





De forma contundent, el jutge afirma que aquestes quantitats constitueixen una part important dels ingressos anuals de la Generalitat i que, amb l'objectiu de celebrar el referèndum il·legal de l'1-O ja davant la impossibilitat de poder atribuir una despesa concreta a una determinada partida és pel que aquestes despeses van ser imputats al FLA percebut l'any 2017.





POSSIBLES PERSONES O ENTITATS INTERPOSADES





Així, si el pagament es va fer tant directament per la Generalitat com per persones o entitats interposades, es va fer "amb la finalitat de desviar el rastre de les partides" dificultant així la investigació.





Insisteix el jutge en què "tot o part" dels pagaments es van realitzar a càrrec dels crèdits del FLA, la finalitat era una altra.





La resolució, de 3 pàgines, rebutja aquest argument de la defensa de Jové i recorda que el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) és una línia de finançament creada pel Govern el juliol de 2012, en el context de la crisi econòmica, i està concebut perquè l'Estat presti diners a les comunitats autònomes i aquestes no hagin de finançar el seu deute en els mercats pagant uns alts interessos.





El FLA està controlat per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), dependent del Ministeri d'Economia, i obliga les autonomies que es beneficien d'aquests fons a pagar el seu deute amb els bancs o entitats financeres.





Tots aquests arguments, segons el parer del titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, "justifiquen de sobres" l'interès de l'Estat en la malversació, ja que el Tribunal Constitucional va prohibir expressament utilitzar diners públics per finançar la consulta il·legal. El delicte que s'investiga en aquest cas és el de malversació de cabals públics.