Montoro disposat a reduir la jornada laboral dels funcionaris en torn de nit

El ministre Montoro.





El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha reconegut aquest dimecres que el Govern està disposat a reduir la jornada al sector públic, tot i que distingint entre aquells sectors que, per la seva activitat, tinguin torns d'horari nocturn.





En declaracions als periodistes als passadissos del Congrés després de comparèixer a la Comissió d'Hisenda per informar sobre el nou model de finançament autonòmic, Montoro ha confirmat que el Govern ha fet aquesta proposta dins de la negociació amb els sindicats del sector.





El ministre ha justificat aquesta distinció "per entendre que hi ha major penositat en sectors que estan a torn". "Aquí és on ha d'anar-en termes de reducció de jornada", ha asseverat als periodistes, als quals ha explicat que tracten de compensar la nocturnitat de molts dels sectors de la funció pública.





Les negociacions formen part de l'actualització de les condicions laborals dels funcionaris i dels treballadors del sector públic, que ja es van iniciar al setembre, durant els treballs per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat.





En no presentar un projecte de llei per falta de suports polítics al Congrés, el Govern va decidir prorrogar els comptes de 2017 i van posposar aquesta negociació. El contingut dels acords que poguessin arribar a assolir s'inclourien en els nous Pressupostos, en cas que el Govern decidís presentar-los i, en cas contrari, a través de decrets llei.