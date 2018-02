Els cotxes autònoms i l'evolució de l'assegurança de l'automòbil

L'evolució tecnològica condemna a sectors sencers a desaparèixer o si més no a reinventar-se per sobreviure. Les assegurances de l'automòbil, tal com les coneixem avui en dia, deixaran de tenir una utilitat i una demanda quan els vehicles autònoms siguin majoritaris en els nostres carrers, o almenys, així ho consideren els experts d'Accenture John Cusano i Michael Costonis en l'article driverless Cars WillChange Acte Insurance. Here'sHowInsurers Can Adapt publicat per Harvard Business Review.





Els autors prediuen que per al 2035 hi haurà a EUA 23 milions de vehicles totalment autònoms. L'arribada del cotxe autònom tindrà una conseqüència immediata: la caiguda dràstica de la sinistralitat a les carreteres. Les estadístiques situen el factor humà com la causa principal en més del 90% dels accidents. La conducció serà més segura, amb menys riscos, i el nombre d'indemnitzacions i pagaments per part de les asseguradores caurà en picat. Les primes cobrades als assegurats hauran, en conseqüència, adaptar-se a la nova situació i reduir igualment.





No obstant això, encara queda un respir per a les empreses d'assegurances, ja que la transició cap al cotxe autònom serà gradual. En un escenari amb cinc etapes -0 és que tots els vehicles són tradicionals i 5 és que tots són autònoms-, estaríem actualment entre el 0 i l'1: els cotxes comencen a incorporar elements relacionats amb l'autonomia. Queda temps per reaccionar abans d'arribar a l'escenari 5.





NOVES FORMES D'INGRESSOS





La clau és que el sector de l'assegurança de l'automòbil trobi a temps noves formes d'obtenir ingressos en un món dominat pel cotxe autònom. Cusano i Costonis identifiquen tres àrees susceptibles de ser explotades per les empreses:





La ciberseguretat. Tenint en compte que els cotxes cada vegada en major mesura seran equips informàtics connectats a xarxes, l'assegurar els vehicles davant el hackeig (ramsomware, ciberdelictes, ús indegut de la informació...) serà una font segura d'ingressos. L'article aventura la xifra de dotze mil milions de dòlars que es poden moure per aquest concepte. En parlar de la seguretat de flotes senceres de vehicles la xifra pot créixer exponencialment.





Fiabilitat del producte. Els equips dels cotxes autònoms són cada vegada més sofisticats i, per tant, més onerosos. Errors relacionats amb el programari, amb la memòria dels dispositius o amb els algoritmes d'intel·ligència artificial poden minar la confiança de l'usuari en la marca fabricant i enfonsar les seves vendes. És un altre dels camps en què hi ha oportunitats per a les asseguradores.





Assegurances d'infraestructures. La infraestructura tecnològica necessària d'equips i serveis en el núvol per a garantir el funcionament dels vehicles autònoms és una cosa que també és susceptible de protegir i d'assegurar.





Per als autors, la quantificació d'ingressos que poden generar aquests conceptes ascendiria el 2026 a 81 mil milions de dòlars, 15 mil milions anuals de 2020 fins a l'any en qüestió.





Els passos que recomanen que segueixin les companyies d'assegurances per adaptar-se al nou entorn són els que segueixen:





Desenvolupar una especialització en big data i analítica, de manera que es pugui gestionar eficaçment tota la informació que genera un cotxe autònom.





Generar les infraestructures i els models actuarials necessaris per adaptar-se a les millores tecnològiques que van adaptant els cotxes.





Examinar l'ecosistema d'aliances amb socis estratègics, com poden ser els fabricants de vehicles, les indústries de programari i comunicacions i administracions públiques, entre d'altres.





Redissenyar el model de negoci actual, basat en assegurar milers de riscos petits, i transformar-lo en un altre que asseguri un reduït nombre de riscos immensos.