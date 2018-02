Espanya rep 81,8 milions de turistes estrangers el 2017, un 8,6% més

Catalunya, líder de l'arribada de turistes estrangers el 2017





Espanya va aconseguir el 2017 batre per cinquè any consecutiu el seu rècord històric en arribades de turistes internacionals, amb un registre de 81,4 milions de visitants -6.200.000 de turistes més que en 2016-, fet que suposa creixement del 8,6% respecte a l'any anterior, segons les dades definitives de l'enquesta Frontur publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Durant 2017, els turistes estrangers que van visitar Espanya van gastar al nostre país 86.823.000 d'euros, amb un augment del 12,2%. La xifra supera en més d'un 3% l'avançada pel ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, que ha xifrat al voltant dels 84.000 milions d'euros la despesa realitzada pels 81.800.000 de turistes internacionals que van passar pel nostre país el 2017.





Al desembre, quatre milions de turistes internacionals van visitar Espanya, un 0,2% més que en el mateix mes de l'any 2016, segons les dades de Frontur.





REGNE UNIT CONTINUA COM A PRINCIPAL MERCAT EMISSOR





Durant 2017, els principals mercats emissors dels turistes arribats a Espanya van ser Regne Unit, Alemanya i França.





Regne Unit, amb 19 milions de turistes, un 6,2% més, es va mantenir com a principal emissor de visitants, seguit d'Alemanya, amb 11,7 milions de turistes, un 6,1% més. Per contra, el nombre de turistes francesos es va reduir un 0,1%, fins als 11,2 milions.





CATALUNYA SEGUEIX LÍDER





Catalunya va ser la principal comunitat de destinació durant 2017, amb 19 milions de turistes, un 5% més que el 2016. Per darrere, es van situar Canàries, amb 14,2 milions, un 7,2% més, i les Balears, amb 13, 8 milions i un augment del 6,1%.