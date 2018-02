Torrent: "Només es farà un debat d'investidura si hi ha totes les garanties per a Puigdemont"

Torrent vol un ple amb garanties per Puigdemont





El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat aquest dijous que "només es farà un debat d'investidura si hi ha totes les garanties per a Carles Puigdemont i si aquesta investidura és efectiva", després posposar el ple per investir el nou president de la Generalitat, que s'havia de celebrar dimarts.





"Hi haurà sessió d'investidura quan es compleixin totes les garanties democràtiques i d'efectivitat", ha insistit en una entrevista de Rac1 en què ha afirmat que no es preveuen terminis per celebrar el ple, encara que els lletrats de la Cambra estan elaborant un informa a l' respecte.





Ha defensat que la paràlisi no l'ha provocada al Parlament de Catalunya, "sinó el despropòsit que ha fet el Govern de l'Estat i que ha avalat el Tribunal Constitucional" després del recurs de l'Executiu que presideix Mariano Rajoy a la candidatura de Puigdemont a la Generalitat .





"Hi ha d'haver la possibilitat que Puigdemont se sotmeti a aquest debat d'investidura i que aquesta sigui efectiva, es pugui formar Govern i aquest Govern pugui començar a treballar", ha plantejat, per la qual cosa ha demanat als grups parlamentaris que trobin una fórmula per fer-ho.





Sobre l'ajornament del ple, ha reconegut que la decisió va ser seva i que va intentar trasladársela a Puigdemont encara que no ho va aconseguir, però ha asseverat que la relació entre tots dos és "molt bona i molt fluida".





I tot i la decisió, ha subratllat que Puigdemont "és el candidat a la investidura del president de la Generalitat i ho continuarà sent".





MISSATGES DE PUIGDEMONT





Preguntat sobre els missatges de Puigdemont enviats a l'exconseller de Salut i diputat d'ERC, Toni Comín, en els quals es considerava sacrificat, ha respost que "són missatges de caràcter privat, i el Parlament i el seu president no han d'entrar a valorar-los".





"No serà l'última vegada que sentirem dir que [el procés sobiranista] és mort i veurem que no només no està mort sinó que està més viu que mai", ha postil·lat.