El Barça s'enfronta a un València minvat per les lesions

Valverde reconeix que el València "és un rival dur" i veu llunyà el 7-0.





El FC Barcelona rep el València CF al Camp Nou --21.30 hores / Telecinco i GOL-- en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei amb l'omnipresència del 7-0 de fa dos anys en el mateix escenari que, recordats els entorns de tots dos clubs, està en l'aire i amb el qual hauran de lluitar tant els blaugranes, temorosos del que pugui passar a Mestalla a la tornada, com un València esguerrat però millorat.

Però cap dels dos clubs esperen per res un duel similar a aquell 7-0. De fet, en roda de premsa, Ernesto Valverde va negar que aquest partit hagi de ser per a res semblant al de fa dos anys. "Per descomptat serà diferent. Un 7-0 no és normal en un partit de Primera, en aquell moment el València estava en un moment complicat i demà no serà aquest partit, ni de bon tros", ha sentenciat.





"Al València li veig un rival semblant, en aquell moment estaven en una ratxa boníssima de guanyar molts partits. Després han acusat aquest mes de molt tràfec amb tants partits, és possible que pugui influir. Però els veig amb el mateix potencial", va assegurar rememorant l'empat aconseguit pels 'che' a Laliga davant el seu equip.





L'entrenador del Barça ha reconegut que l'han de jugar i han de provar-ho tot per sorprendre un rival minvat per les lesions però del qual recela donada la seva bona temporada. "Sé que tenen jugadors dalt amb força com per fer gols, és el que solen fer. És un rival dur, està fent una gran temporada, i és fonamental en aquest primer partit tenir un gran resultat perquè a casa són forts, també fora de casa on solen marcar ", va avisar sobre el València de Marcelino García Toral.