Pedro Sánchez torna als Goya després de la seva absència el 2017 i Méndez de Vigo va com a ministre i conseller català

La gala dels premis Goya se celebra el 3 de febrer





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, tornarà a la gala dels Premis Goya, que se celebra aquest dissabte 3 de febrer, després de la seva absència l'any passat, quan el PSOE estava dirigit per una gestora. A causa d'aquesta situació el representant socialista a la cerimònia es va limitar al portaveu parlamentari del PSOE en matèria de Cultura.





Segons ha avançat l'Acadèmia de Cinema, la 32 edició dels Premis Goya sí comptés amb la presència del líder socialista, reelegit com a secretari general al maig de 2017.





A més, ja ha confirmat la seva presència a la gala el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo. En aquesta ocasió, es dóna la particularitat que el ministre i portaveu del Govern va també en qualitat de conseller de Cultura de Catalunya, atès que es manté l'aplicació de l'article 155 en aquesta comunitat autònoma.





Entre les favorites, estan 'La llibreria', d'Isabel Coixet, i l'òpera prima de Carla Simón, 'Estiu 1993', que està rodada en català.





Altres consellers de Cultura que acudiran a la gala seran el del País Basc -la cinta amb més nominacions és la basca 'Handia'- i el d'Andalusia -'El autor ', participada per la Junta, compta amb nou nominacions.





IGLESIAS, RIVERA, GARZÓN





També acudiran a la gala de la 32 edició dels Premis Goya el líder de Ciutadans, Albert Rivera; el secretari general de Podem, Pablo Iglesias; i el coordinador general d'Izquierda Unida, Alberto Garzón.





El més sorprenent de l'edició de 2016 va ser que els polítics van robar el protagonisme dels nominats i no precisament pels seus discursos sinó per la seva indumentària. Així, dels més comentat en aquella edició va ser que Pablo Iglesias i Albert Rivera van acudir amb esmòquing, i Alberto Garzón amb vestit i corbata, mentre que el líder socialista es va arrencar a prescindir de la corbata, de manera que una de les incògnites d'aquest any serà el 'look' que elegiran els líders polítics.