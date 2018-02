Junqueras planteja combinar una Presidència de la Generalitat simbòlica amb una altra efectiva

Junqueras roman a la presó





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dijous la possibilitat d'investir el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, i ha afegit que les circumstàncies actuals obliguen a plantejar la possibilitat de combinar una Presidència de la Generalitat "simbòlica" amb una altra efectiva.





En una entrevista amb 'Diario16.com' resposta des de la presó a través dels seus advocats, defensa la candidatura d'Puigdemont: "La qüestió és si el Parlament pot investir un diputat electe. Aquí radica un principi democràtic elemental".





El republicà afegeix, però, que el context actual obliga a repensar com és la Presidència de la Generalitat, "el que no treu que les circumstàncies puguin obligar o impedir que aquesta presidència sigui efectiva. I que s'hagi de combinar una presidència legítima, encara que simbòlica, amb una executiva ".





Preguntat per si pot ser president des de la presó d'Estremera, on està empresonat des del 2 de novembre de 2017, admet que té les mateixes dificultats que una Presidència des de Bèlgica: "La presó té moltes limitacions. Vindria a ser el mateix".





Junqueras assegura que veu amb respecte les posicions de Puigdemont, tot i que admet que en ocasions hi ha punts de vista diferents, però evita polèmiques i conclou que "cal posar els llums llargs, sovint les curtes no et deixen veure tot el recorregut ni un horitzó ".





El republicà es pronuncia així en plena polèmica a Catalunya sobre com concretar la investidura de Puigdemont: ERC i JxCat insisteixen que el candidat és Puigdemont malgrat les advertències de l'Estat, però els republicans van ajornar el ple en què havia de materialitzar-se.





REIVINDICA A ERC





El líder republicà ha reivindicat que ERC ha aconseguit un gran resultat a les eleccions del 21 de desembre tot i no haver estat la força més votada i ha recordat que ha eixamplat la seva base de votants, concloent que "la victòria de l'independentisme i la derrota del 155 no s'explica sense ERC.





Junqueras desitja que no hi hagi repetició electoral a Catalunya malgrat el conflicte actual per investir un president, i defensa la seva actuació després de les declaració de la República des del Parlament: "Fa mal la presó preventiva, mai he defugit donar la cara".