L'ordenança de terrasses de Barcelona comença el seu tràmit per fer-la més flexible

Flexibilitat en la normativa de terrasses





La comissió extraordinària d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dijous una modificació de l'Ordenança de Terrasses que la fa més flexible, i també la suspensió cautelar de les obligacions sobre distàncies i lavabos que estableix la normativa i van entrar en vigor el 1 de gener.





El ple d'abril preveu abordar l'aprovació definitiva del canvi de l'ordenança, que planteja criteris generals per a tota la ciutat però amb singularitats i criteris de distàncies i ubicació orientatius: les terrasses estaran preferentment davant del local, però no serà obligatori, mentre mantinguin una distància de 1,8 metres amb la façana o de 1,5 en casos excepcionals.





La reforma -recolzada inicialment per tots els grups excepte el rebuig de la CUP i l'abstenció del regidor no adscrit- també establirà zones d'excel·lència amb estàndards de qualitat superiors, i s'eliminaran les ordenacions singulars.





La tinenta d'alcalde Janet Sanz ha destacat les dificultats degudes a la rigidesa que plantejava l'ordenança, basada en criteris iguals per a la ciutat; però, ha assegurat que la garantia d'accessibilitat en tots els carrers "ha estat cabdal i inamovible".





CONSENS AMB EL GREMI





Ha afirmat que la modificació és una proposta "aplicable, adaptable i flexible que permet l'activitat econòmica als barris i l'ús veïnal"; que es mantindrà la comissió tècnica per donar suport més als districtes amb la ponència tècnica; i que la nova normativa és sostenible en el temps i té suport polític majoritari.





Sobre aquest suport, el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha recordat que amb els dos anys de debats i la comissió extraordinària d'aquest dijous es "manifesta que hi ha un acord", i ha afegit que sempre existiran contraris a la nova regulació però creu que no condicionaran aquesta decisió.





El regidor del Grup Demòcrata Raimond Blasi ha recordat al Govern municipal que fa temps ja s'havia plantejat revisar l'Ordenança -aprovada en el mandat de Xavier Trias amb suport del PP- però que "sembla que hagin despertat ara", i ha advertit que des del seu grup no hi ha confiança en el govern de Colau.





Koldo Blanco (Cs) ha demanat alguns canvis per a l'aprovació definitiva de l'Ordenança, que fins ara estat una "espasa de Dàmocles per als restauradors, sempre penjant sobre els seus negocis" i generant intranquil·litat, perquè creu que posava en perill els seus locals i llocs de treball si s'aplicava rigorosament.





El republicà Jordi Coronas ha demanat treballar en una modificació per a "que no s'hagi de tornar a refer" perquè satisfaci tant a restauradors com a la ciutadania, per al que veu indispensable garantir l'accessibilitat, unes condicions de treball justes per als empleats i introduir elements d'autoregulació parell assegurar la convivència.





Des del PSC, Daniel Mòdol ha dit que la modificació és un projecte d'equilibri i consens sobre l'espai públic, pel que ha felicitat el gremi per la seva capacitat d'acord i de pressionar l'Executiu, tot i que "el difícil ve ara, i és l'aplicació".





El popular Javier Mulleras ha titllat la situació de 'culebró' que ha durat massa anys, i ha afegit que el Govern de Colau ha canviat la seva actitud en un gir argumental en l'últim capítol, que ha permès tancar l'assumpte des del consens: "aquests dies estan acabant molts processos. Esperem que aquest també acabi", ha ironitzat referint-se també a l'independentista.





REBUIG I ABSTENCIÓ





Maria José Lecha (CUP) creu que l'acord està sotmès a interessos dels 'lobbies' del sector, fomenta una concepció neoliberal de l'espai públic i es fa d'esquena als veïns, i acusa Colau de continuar en la línia d'executius municipals de dretes: "És una decepció comprovar que BComú continua fent aquestes polítiques tot i que hagi acabat el seu govern amb el PSC", que va treballar la modificació de l'ordenança.





El regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), ha dit que l'Ordenança ha de ser un instrument que busqui el punt mig entre l'activitat comercial i la convivència veïnal, i ha demanat treballar per aclarir els criteris per complir la normativa, donada la seva flexibilitat : "Veure com ajuntem la flexibilitat de criteris amb el compliment i la protecció dels veïns".