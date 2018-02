Junqueras, Sànchez i Cuixart porten el seu cas a Nacions Unides per a ser alliberats

'Els Jordis' segueixen a la presó





El líder d'ERC, Oriol Junqueras; el líder del PDeCAT al Parlament, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han portat aquest dijous la seva situació d'empresonament al Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària de Nacions Unides per reivindicar el seu alliberament.





Ho ha anunciat en roda de premsa des de Londres l'advocat britànic especialista en dret internacional i drets humans Ben Emmerson, que considera que aquestes detencions vulneren drets fonamentals i espera que l'ONU "prengui totes les mesures necessàries per pressionar l'Estat espanyol perquè aquestes persones no estiguin detingudes ".





Emmerson va ser l'advocat de Maria Litvinenko -la dona de l'exagent rus Aleksandr Litvinenko, mort l'any 2000 després de ser enverinat- i també de Moazzam Begg, ciutadà britànic empresonat a Guantánamo sis mesos acusat de terrorisme a la guerra civil de Síria.





El Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària, creat el 1991 i amb més de 600 dictàmens, és un mecanisme impulsat pel Consell de Drets Humans de l'ONU en el qual experts investiguen detencions que puguin atemptar contra tractats internacionals com la Declaració Universal dels Drets Humans.





ARGUMENTS









L'advocat ha defensat que aquestes detencions són un "afront als drets humans" perquè vulneren diversos preceptes: la llibertat d'associació, la d'expressió i la de participació en la vida pública, i li ha portat a concloure que és una clara discriminació per motius polítics.





Emmerson ha defensat que Escòcia va celebrar un referèndum sobre la seva independència que el Govern del Regne Unit va acceptar, en comptes d'"empresonar a tota la direcció del SNP", el Partit Nacionalista Escocès que governa Escòcia i va pilotar la votació.





Ha assegurat que els càrrecs de rebellió i sedició que pesen contra els detinguts són "càrrecs criminals insostenibles", que els empresonats són persones pacífiques, i ha dit que Espanya no està actuant en aquest tema com qualsevol país democràtic d'Europa.





Emmerson és partidari del dret d'autodeterminació, però ha advertit que la causa en la qual ara treballa no és sobre la independència, sinó sobre obtenir "la reacció de l'ONU perquè aquesta deixi clar que els governs no poden reprimir a la dissidència política".





TERMINIS I EFECTIVITAT





Emmerson ha explicat que l'admissió a tràmit del cas per part de Nacions Unides no és automàtica sinó que el Grup de Treball decidirà si hi ha suficients proves per abordar el cas, però ell ha presentat tota la documentació al seu abast i és "optimista" perquè es tramiti.





Si accepta el cas, el Grup de Treball hauria de pronunciar-se en "qüestió de setmanes o mesos, però no anys", i la decisió no serà vinculant per a la justícia espanyola però sí hauria de servir per donar dimensió internacional a una situació d'injustícia, segons Emmerson.





Si el Grup de Treball donés la raó als demandants, el següent pas podria ser acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg, i la decisió d'aquest tribunal sí seria "vinculant" per a Espanya, ha recordat.





Entre els representats de Emmerson no figura el exconseller cessat Joaquim Forn (PDeCAT), el quart dirigent sobiranista encausat que està a la presó: l'advocat ha dit que és una "decisió personal".