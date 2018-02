Indemnitzen amb 160.000 euros a una treballadora afectada per fumigacions en dos ambulatoris

Seu de l'ICS a Barcelona





L'Institut Català de la Salut (ICS) indemnitzarà amb 160.000 euros a una antiga treballadora de dos centres d'atenció primària (CAP) de Barcelona afectada per l'exposició a productes químics usats en operacions de fumigació ia la qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) havia donat la raó en una sentència, ha informat aquest dijous Col·lectiu Ronda en un comunicat.





La indemnització s'abona després d'un acord aconseguit en un acte de conciliació al Jutjat Social 9 de Barcelona entre la demandant i la companyia asseguradora de l'ICS el passat 17 de gener a consideració dels "danys i perjudicis derivats de malaltia professional", segons el acta de conciliació.





L'advocat de la treballadora, Àlex Tisminetzky, ha assegurat que situacions com aquesta demostren que "en molts centres de treball, tant públics com privats, es realitzen fumigacions que suposen un gravíssim risc per a la salut".





El TSJC va obligar al març de 2016 a indemnitzar la treballadora per les patologies causades després de l'exposició a productes químics en fumigacions als CAP Ramon Turró i Lope de Vega, al barri del Poblenou de Barcelona.