Catalunya té 1.845 places d'acollida de refugiats

Les entitats i administracions de Catalunya posen a disposició dels refugiats un total de 1.845 places -entre les que hi ha 1.195 en pisos i 650 en equipaments residencials- i un total de 1.116 estaven ocupades el 2017 pel programa estatal d'acollida (60,5 %), enfront de les 495 que hi havia l'any anterior i les 28 de 2015.





Ho ha explicat en roda de premsa aquest dijous el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, que ha destacat que 579 refugiats es troben en la primera fase d'acollida; 524, en la segona, d'integració, i 13, a la tercera, d'autonomia.





Dels recursos residencials, 1.012 són d'entitats -i tots estan ocupats per refugiats- i 833 són d'administracions catalanes, i ha assenyalat que en ocasions no es destinen a refugiats perquè no són a Barcelona i algunes persones prefereixen la capital perquè tenen prejudicis, nascuts del desconeixement que en molts pobles hi ha també oportunitats de projectes vitals reeixits.





"Volem acollir més i millor", ha assegurat Amorós, que ha destacat que l'habitatge és un dels principals problemes que afronten els refugiats que han de buscar un pis a l'acabar el programa estatal d'acollida, i ha dit que esperen resposta del Govern central a les propostes que li van fer per resoldre la situació.





Per combatre les dificultats que tenen en buscar pis per si sols -ja que l'Estat els dóna les ajudes a ells, i no a les entitats-, van proposar que s'adapti la quantia dels ajuts al mercat de lloguer de cada territori, que es permeti a les entitats a crear una borsa pròpia de lloguer i gestionar els pisos, o que creu aquesta borsa la Generalitat.





RENDA GARANTIDA





Sobre la dificultat d'accés al mercat laboral, ha destacat que a Catalunya compten amb la possibilitat de sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) quan no troben feina, cosa que han fet ja 19 refugiats, i 11 han vist la seva sol·licitud acceptada, fins de moment, i Amorós ha previst que la xifra augmenti en 2018 perquè s'acaba el programa estatal d'ajuda per a moltes persones.