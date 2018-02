Duran i Lleida sosté que el procés independentista no està derrotat

Duran demana que es formi Govern com més aviat millor.





L'exsecretari de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha afirmat que "no cal dir que el procés independentista estigui derrotat", ja que Catalunya segueix marcada per la "inseguretat".





"La situació segueix sent complexa i segueix marcant inseguretat", ha reconegut l'exlíder d'UDC que, tot i que una part important de dirigents independentista "no estan disposats a continuar per la via de la unilateralitat" davant el temor a acabar a la presó, "no cal dir que el procés estigui derrotat".





Davant d'això, ha assegurat que, "com més aviat", Catalunya necessita "un govern que d'una vegada governi" i que "permeti aixecar l'aplicació de l'article 155".





A més, reclama per a Catalunya "un president que sigui legal" i que "no estigui perseguit per la justícia".





Tot i això, considera que no serà "fàcil" estabilitzar la situació de Catalunya, ja que els catalans -diu- "necessitarem temps per sobreposar-nos" del que ha passat en els últims mesos amb el desafiament sobiranista.





TRIPLE RECONCILIACIÓ





Segons la seva opinió, creu que Catalunya necessita una "triple reconciliació". Primer, entre els mateixos catalans per fer front a la fractura social de Catalunya; segon, amb el conjunt d'Espanya i, finalment, una "reconciliació" amb els mercats, davant la fugida d'empreses del territori català.





Preguntat per si hi ha ruptura dins de les files del bloc independentista, ha opinat que Junts per Catalunya i ERC competeixen entre si per "veure qui és més independentista", el que està dificultat la gestió del procés de Catalunya.





"Privadament, molts d'ells- els independentistes- s'adonen que no té sortida el que al seu dia van emprendre però no volen ser els últims a donar una pas endavant perquè no se'ls qualifiqui de traïdors", opina Duran i Lleida.





Davant d'això, "si no es recompon les relació interna" entre les dues formacions polítiques, l'exsecretari de Convergència i Unió no descarta una nova convocatòria de elecció s. "Si no l'recomponen, anirem de nou a eleccions", augura.