La cèl·lula gihadista de Terrassa va ser detinguda per l'alt risc que cometessin un atemptat

Un dels acusats a l'Audiència Nacional.





Els Mossos d'Esquadra van detenir els presumptes integrants de la cèl·lula gihadista desarticulada a Terrassa a l'abril de 2015, en l'anomenada 'operació Caront', pel risc imminent que cometessin un atemptat.





Així ho ha explicat l'instructor policial del cas durant el judici que s'està celebrant a l'Audiència Nacional contra els deu acusats per integració en l'organització terrorista 'Fraternitat Islàmica. Grup per a la predicació de l'Jihad 'i per als quals la Fiscalia demana condemnes d'entre set i 19 anys de presó.





Segons ha explicat l'agent, els Mossos venien investigant al grup del "entorn de la mesquita" de Terrassa des de 2014 i en un primer moment l'activitat de la cèl·lula estava més relacionada amb l'adoctrinament de joves per a, entre altres coses, que viatgessin a Iraq o Síria i unir-se al grup terrorista Estat Islàmic.





TRASLLAT A PAÏSOS EN CONFLICTE





Així, ha relatat que a l'estiu de 2014 els investigadors van alertar al jutge d'instrucció d'un possible trasllat a països en conflicte i que un dels integrants de la cèl·lula ja havia viatjat fins allà i estava combatent, tal com ell mateix va explicar a la seva dona i un dels acusats en una trucada telefònica.





Per això, ha remarcat que els Mossos van sol·licitar l'activació d'un agent que s'infiltrés en la cèl·lula, la qual cosa fou acceptada.





Segons el relat ofert durant el judici, l'agent encobert va ser acceptat immediatament pel grup i en les primeres converses que va tenir amb ells ja va sortir a la llum la activitat de l'Estat Islàmic.





"La funció de l'agent era passar testimoni de les converses que tenien els investigats", ha explicat el mosso a preguntes de la fiscal Dolors Delgado, a qui ha informat que "quinzenalment s'elaborava una acta" amb les dades de què disposava i aquesta es enviava al seu torn al jutge instructor.





ADOCTRINAR DES DEL PRIMER DIA





Segons l'agent, el mosso encobert no va témer mai per la seva seguretat, sinó que "estava molt tranquil dins del grup, molt segur", de manera que els investigadors no es van plantejar prendre mesures extraordinàries.





"Des del primer dia ja estaven intentant adoctrinar a l'agent com a persona nova al grup. Això ens va xocar perquè tan ràpid és molt difícil. En comparativa amb altres casos, la integració de l'agent va ser molt ràpida", ha afegit.





El mosso ha indicat que a la reunió que la cèl·lula va mantenir a la perruqueria en la qual treballava un d'ells, Antonio Sáez 'Aali', el 13 de setembre de 2014 ia es va parlar d'atacar una sinagoga o de segrestar a una persona, en concret a la "directora d'una sucursal de banc", per demanar un rescat i així finançar-se.





En concret, l'agent ha dit que va ser Sáez el que va exposar el seu pla a la resta d'assistents a la reunió -entre els quals ha identificat a tots els acusats més un menor que ja va ser condemnat per aquests fets- i va assegurar que tenia perfectament identificada a la possible víctima del segrest.





En tot cas, ha explicat que l'activitat de la cèl·lula es va paralitzar a la tardor quan va arribar a les seves oïdes que estaven sent investigats.





Poc després, al desembre, va ser quan tres dels acusats van viatjar en cotxe per Europa en direcció a Turquia per presumptament passar a Síria a combatre a les files de l'Estat Islàmic.





Des d'Espanya es van emetre ordres europees de detenció i va ser així com es va aconseguir detenir els tres a la frontera entre Bulgària i Turquia, després de la qual cosa els Mossos van sol·licitar l'entrada i registre dels habitatges dels investigats, ja que els arrestos podien portar els altres a destruir proves, segons l'agent.