Tallar la cua o les orelles a les mascotes està prohibit des d'avui a Espanya

Només els veternarios podran sacrificar animals de companyia.





Tallar la cua, les orelles, seccionar les cordes vocals, extirpar ungles i dents per finalitats estètiques o regalar animals de companyia com a premi o gratificació està prohibit des d'aquest dijous, 1 de febrer de 2018, després de l'entrada en vigor del Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia.





El Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia va ser publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el passat 11 d'octubre encara que no entrava en vigor fins a l'1 de febrer.





El text estableix la prohibició de les intervencions quirúrgiques per modificar l'aparença o altres fins no curatius que només s'autoritzaran si un veterinari les considera beneficioses per raons de medicina o per a impedir la seva reproducció.





A més, fixa que tota intervenció en la que l'animal pugui patir dolor només podrà efectuar-se amb anestèsia administrada per un veterinari i les que no requereixin d'anestèsia podran realitzar-se per una persona competent d'acord amb la legislació nacional.





A l'hora dels sacrificis, el Conveni aprovat, exposa que un animal de companyia només podrà ser sacrificat per veterinari o persona competent excepte per posar fi al sofriment de l'animal en casos d'urgència en què no es pugui obtenir ràpidament l'assistència d'un veterinari o d'una altra persona competent.