González (BBVA) afirma que és "impossible" recuperar el rescat financer

González demana realisme.





El president de BBVA, Francisco González, ha afirmat durant la presentació dels resultats de 2017 de l'entitat, que cal "ser realistes" i "abandonar el discurs" que es recuperarà el rescat financer perquè "és impossible".





"Cal abandonar aquest discurs i ser realistes, dir que anem a privatitzar Bankia quan convingui a país, però no intentar recuperar una cosa que no serà recuperable, és impossible passi el que passi", ha assenyalat González.





Pel que fa a una hipotètica compra de Bankia per part de BBVA, González ha assenyalat que a ell "ningú li ha cridat" i ha apuntat que una adquisició així consumiria molts recursos a l'entitat i el cost d'oportunitat de sortir-se del tema digital seria important .





Preguntat sobre la invitació a fusions transfrontereres que estan fent els reguladors en els últims mesos, González ha apuntat que no són operacions "fàcils", atès que "hi ha multitud de coses a Europa que no són estàndard".





AGILITAT EN ELS DEVOLUCIONS





Pel que fa a les quantitats retornades a clients que disposaven d'hipoteques amb clàusules sòl signades amb el banc, el president de BBVA ha apuntat que van "en línia amb el previst".





L'entitat va provisionar al voltant de 600 milions d'euros i, segons han explicat tant González com el conseller delegat de BBVA, Carlos Torres, "les quantitats van en línia amb la previsió" i el banc està sent "àgil" en les devolucions.





Pel que fa al 'brexit', González ha afirmat que "les negociacions avancen lentament". "El pitjor del brexit no ho hem vist encara", ha afegit.





González ha explicat, a més, que el nombre d'oficines de l'entitat, que tancarà 179 aquest any, "s'anirà ajustant amb el temps" i "el nombre ho anirà marcant el client".





"Crec que el servei personal és molt important no per escriure un taló o una transferència, sinó per ajudar als nostres clients a entendre bé les seves finances", ha assenyalat González, per a qui "sempre hi haurà algú en la cadena de valor que ha de ser una persona ".