La CUP crida a desobeir després de citar el Suprem a les exdiputades Gabriel i Boya

La CUP ha cridat a desobeir als que volen "empresonar idees" després que el Tribunal Suprem (TS) hagi fixat el 14 de febrer com a data perquè les exdiputades Anna Gabriel i Mireia Boya declarin com investigades en la causa del procés independentista.





El Suprem ha fixat la data aquest dijous després de rebutjar el recurs que han presentat les defenses de les exdiputades 'cupaires' en què dubtaven que el jutge instructor, Pablo Llarena, fora competent per investigar causa que va ser company de Sala del mort fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza.





"Plantem cara a l'Estat autoritari que vol empresonar idees, trenquem amb les cadenes del 78! Tot el suport a Anna Gabriel i Mireia Boya ia la resta d'investigats", han expressat al seu compte de Twitter.





Membres destacats de la CUP com la portaveu del Secretariat Nacional, Núria Giber t, també han volgut mostrar el seu suport a les encausades a través de la xarxa: "Mireia, la paraula tranquil·la. Anna, el far. No esteu soles companyes, som milers i estarem just al vostre costat ".





El president del PP català, Xavier García Albiol, ha ironitzat sobre la citació de les 'cupaires': "Em moro de ganes de veure els" valents "de la CUP plantant o desobeint al magistrat del TS".