James Ellroy recull el Premi Pepe Carvalho i afirma que és "un alien solitari"

Ellroy ha recollit el Premi Pepe Carvalho.





L'escriptor nord-americà James Ellroy ha recollit la tarda d'aquest dijous el Premi Pepe Carvalho de la setmana literària BCNegra per la seva trajectòria.





Després regoger el guardó, Ellroy ha afirmat: "Sóc un alien solitari", i ha assegurat que ell i els seus personatges conformen una mateixa persona.





"Sobre nosaltres Humans que necessitem entendre el ritme de la nostra vida", ha afegit Ellroy sobre la seva identitat i la dels seus personatges, amb els quals busca imposar l'ordre i la justícia.





Ellroy ha considerat que Espanya és un país molt catòlic i ha dit sentir-se impressionat enmig del Saló de Cent de l'Ajuntament, ja que li ha semblat "molt similar a una església", ha fet broma.





Ha reiterat que el satisfà "molt més" guanyar el premi Pepe Carvalho que el Nobel de literatura, tot i que ha fet broma reclamant els dos milions de dòlars de dotació.





"Deixaré aquí el meu número de compte en un banc suís i aquesta nit quan rebi la transferència de dos milions estaré molt ben servit", ha dit l'escriptor, que ha reivindicat no vulgaritzar la literatura negra.





L'alcaldessa, Ada Colau, ha afegit: "No seré jo la que gosi fer de capellà en aquesta església", que s'ha confessat impressionada per l'estada encara passats més de dos anys de mandat.





De Manuel Vázquez Montalbán, ha assegurat que va crear un dels "detectius i gourmets més estimats de la ciutat", i ha celebrat que el comissari de la BCNegra, Carlos Zanón, hagi pres el testimoni de Carvalho i també del comissariat de la setmana literària .





"Ha acceptat dos reptes molt importants: no només s'atreveix a donar continuïtat a la saga de Carvalho, sinó que agafa el relleu de Camarasa", ha afegit Colau, que ha agraït a Zanón la valentia i també que hi hagi seleccionat el tema de l'assetjament com a motiu de la setmana.