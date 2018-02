El Govern de Puigdemont va plantejar fer servir una "doble urna" per votar eleccions i referèndum i provocar un "conflicte màxim"

Puigdemont votant el 1-O.





El Govern de l'expresident català Carles Puigdemont va plantejar la possibilitat de celebrar una "doble urna" per votar unes eleccions i un referèndum per tal de provocar una situació de "conflicte màxim" amb l'Estat i poder declarar la independència.





Així es desprèn d'un informe de la Guàrdia Civil amb data del 28 de gener de 2018, remès al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, en el qual s'analitza la documentació confiscada a qui va ser número dos de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, al seu despatx el passat 20 de setembre.





S'hi analitzen una sèrie de notes sobre hipotètiques variacions de full de ruta i quatre possibles escenaris per declarar la independència de Catalunya.





Aquests apunts estan sota l'encapçalament anomenat 'Confidencial Omia' (Oficina de Millora de les Institucions d'Autogovern) i estan "sense signar", assenyala els investigadors.





Precisament en el tercer escenari es parla de la "Variació FR (Full de ruta, que significa en català full de ruta) Doble Urna", que pretén "generar una situació de conflicte màxim amb l'Estat que faci inevitable la seva actuació en un o en un altre sentit ", explica l'informe.





"Es persegueix forçar l'Estat a l'acció, sigui prohibint-(el més probable), tolerant-(difícilment) o autoritzant (¿impossible?)", Recull la Guàrdia Civil.





FORÇAR l'ESTAT A ACTUAR





Per a això, el exGovern va preveure recórrer a la llei de consulta incorporant "un missatge polític i simbòlic d'extrema importància en posar de manifest la radical desobediència al TC".





Així, convocaria unes noves eleccions, en les quals ERC i CDC -ara PDeCAT- podrien presentar-se per separat, que forcés a l'Estat a actuar "clarament bé prohibint i retirant les urnes, bé acceptant la votació".





Però, segons diu l'informe, l'Executiu de Puigdemont tenia en compte que en entrar en contradicció de voler convocar eleccions constituents sense haver dut a terme la "desconnexió" amb Espanya, s'hauria de convocar a més un referèndum d'independència sobre una normativa il·legal ".





Això sí, van considerar que apostar per aquesta doble urna es faria "sota el perill de repetir una situació" com la consulta del 9 de novembre de 2014, per la qual l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs han estat inhabilitats.





TRES ESCENARIS A LA "DOBLE URNA"





Davant d'això, l'equip de l'expresident català va destacar tres subescenarios per a la celebració de la doble votació. El primer de tots seria la prohibició de les dues urnes de manera que l'Estat actuaria amb una actuació judicial i policial "posant en tensió a Mossos d'Esquadra".





"Això legitima el Parlament i el Govern a declarar la independència", recalca la Guàrdia Civil i afegeix que, en aquest cas, sorgeix el dubte de si les dues institucions, que quedarien en funcions, podrien recuperar la capacitat política.





En segon lloc, seria probable una "prohibició parcial", és a dir, que només es permeten les eleccions i no el referèndum, el que comportaria la protesta ciutadana cap a les opcions independentistes que els fes obtenir una majoria absoluta en vots i escons i donés, per tant, legitimitat a la independència.





En aquest cas, els independentistes tenien en compte que si l'Estat opta per la tolerància seria "contraproduent" perquè el procés sobiranista seria titllat de "farsa, simulacre i de promoure el boicot dels unionista", el quin suposaria el fracàs.





En el cas que se celebressin les eleccions i el referèndum, cosa que el Govern català va considerar "improbable", la preocupació se centraria en guanyar la consulta perquè en cas contrari el "resultat terrible" seria que la comunitat internacional rebutjaria la independència i també significaria la "fi del procés".