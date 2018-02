La Hisenda 'pròpia' prentenia recaptar IVA i IRPF des d'octubre de 2017

Lluís Salvadó, exsecretari de la Generalitat.





El exGovern de Carles Puigdemont planejava la recaptació directa a partir d'octubre de l'any passat de tots els impostos, entre els quals es trobaven els no cedits per l'estat com l'IRPF i l'IVA.





Així es dedueix dels correus electrònics que s'intercanviaven diferents comissions econòmica de la Generalitat durant el mes de setembre passat i que han estat analitzats per la Guàrdia Civil en el marc de la causa instruïda pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.





Entre els correus citats a l'informe policial, i entre els més de 20.515 confiscats l'exsecretari de l'Administració Tributària Catalana, Lluís Salvadó, els agents destaquen mig centenar de la lectura pot deduir-se, segons els agents, que per als impulsors del procés sobiranista el pla de la Generalitat per a independitzar-se d'Espanya començava amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).





Així, el 12 de setembre Salvadó remet al director de comunicació del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat Albert Puig un correu del qual es dedueix intenció de recaptar tots els impostos, fins i tot els no cedits.





Aquest mateix dia informa altres subordinats també per correu electrònic sobre els beneficis de la Seguretat Social d'una Catalunya independent en comparació amb el que suposa la Seguretat Social espanyola.





Un correu anterior, de l'1 de juny, remès per la directora general de Tributs i Joc Marta Espasa a Salvadó fa constar els canvis que la Generalitat considera necessaris per a la recaptació d'impostos "fins i tot arribant a considerar que l'Estat hauria de donar compte a la Comunitat Autònoma dels impostos que recapta ", detalla l'informe.





En altres correus analitzats per la Guàrdia Civil a les mateixes dates es repeteix aquesta intenció de controlar tots els tributs, com en la comunicació remesa a les oficines de coordinació tributària per un dels responsables financers de la Fira de Barcelona, Raul Antoñana.





UNIR CATALUNYA A LA UNIÓ EUROPEA





Altres correus analitzats versarien sobre els quals suposaria la unió d'una Catalunya independent a la Unió Europea, proposta per a una duana catalana d'una Catalunya independent, i la necessitat d'una immediata edició dels seus primers pressupostos com a estat separat d'Espanya.





Entre els arxius confiscats a Salvadó i destacats en l'informe, enviat per aquest al maig passat, destaca també el que té com a títol 'Crònica d'una Ofensiva Premeditada', i en ella la Generalitat tracta de justificar que la declaració d'independència serà una conseqüència obligada "per la negativa a dialogar i les mesures dutes a terme per l'Estat Espanyol contra el poble català".