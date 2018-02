El Barça guanya per la mínima davant un València molt defensiu

Luis Suárez va marcar l'únic gol del Barça davant el València en el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei.





El FC Barcelona ha guanyat al València CF al Camp Nou (1-0) en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei i pren un lleuger avantatge que haurà de defensar la setmana que ve a Mestalla, que decidirà i de ben segur serà una caldera a la recerca de la remuntada del gol de Luis Suárez, mínim premi per a un Barça que va buscar més la porteria rival.

Una bona jugada per l'esquerra amb Jordi Alba i Leo Messi, el director d'orquestra, amb centre bombat de l'argentí després caracolear, va acabar amb un potent rematada de cap de Luis Suárez al segon pal, que va marcar tot i l'intent de rebuig de Gayà . Aquest gol, l'únic d'una nit de poques aventures, avantatja el mínim als blaugranes i deixa tot molt obert.





El València CF va tenir una oportunitat en el descompte, per via de Santi Mina, però seu cop de cap forçat no va veure ni porteria. Poques més va tenir prèviament un València molt seriós que va encaixar el gol just en els pocs minuts en què va renunciar a tancar-se darrere amb el forrellat. El Barça va veure llum verda en aquest moment amb més espais en la defensa 'che' i va marcar, i malgrat que ho va seguir intentant no va poder ampliar el marge.





La pujada de línies i una major vocació ofensiva del València CF després del descans va canviar el partit. D'una primera part gairebé sense ocasions, no almenys clares, amb els valencianistes tancats al darrere i el Barça jugant al frontó, ben obert, es va passar a un segon temps amb més anades i vingudes on els blaugrana van haver de lluitar per la possessió.





El davanter del Barça Luis Suárez va reconèixer que "un 1-0 és molt poc avantatge", però va donar importància a deixar la porteria a zero davant un València que va aconseguir deixar oberta la semifinal de la Copa del Rei després del seu pas pel Camp Nou. "Tot partit de semifinals de Copa és difícil i més quan el visitant es tanca enrere i ens queda poc espai. Al segon temps vam poder aconseguir un gol per treure una mica d'avantatge. Un 1-0 és molt poc avantatge, ens dóna un plus que no hagin marcat, és important, però està molt obert ", ha indicat en declaracions a Telecinco.





També l'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha admès que el 1-0 no és una renda "excessiva" i lamenta no haver pogut marcar més gols i encara que l'equip ha aconseguit un "bon resultat" deixa l'eliminatòria molt oberta.





Malgrat l'empat, l'entrenador del València CF, Marcelino García Toral, ha defensat que "té molt mèrit el partit del València" i ha assegurat que a Mestalla, la setmana que, lluitaran amb tot el que tinguin i "a l'heroica" per donar-li la volta a una eliminatòria que sembla que tinguin "impossible" al seu judici.





La tornada de l'eliminatòria serà el proper dijous 8 de febrer, després que el Barça s'enfronti dissabte a un tens partit contra l'Espanyol.