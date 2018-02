Rubalcaba assevera que Puigdemont "no serà president de Catalunya"

Alfredo Pérez Rubalcaba, a Granada / EUROPA PRESS



L'exvicepresident del Govern Alfredo Pérez Rubalcaba ha assegurat aquest dijous que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont "no va a ser president de Catalunya" perquè "no es pot governar des de Brussel·les ni fugit de la justícia".



El també exsecretari del PSOE s'ha manifestat així davant els mitjans de comunicació a l'hotel Valparaíso de Palma, abans de la seva conferència titulada 'Espanya 10 anys després de l'inici de la crisi'.



D'aquesta manera, ha destacat que "el pròxim president serà elegit d'acord amb la Constitució". A més, ha dit que ara s'està en una fase prepolítica: "A Catalunya es tracta de restablir la llei".



Segons ha dit, hi ha un sector important de l'independentisme que no vol a Puigdemont de president però "no vol assumir el cost" que deixi de ser el candidat a la Presidència i espera que sigui l'Estat el que assumeixi la responsabilitat.



Tal com s'ha dit, la qüestió de base és que per què es barallen: "¿Es barallen pel benestar dels catalans o per tenir el poder de l'independentisme?".