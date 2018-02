CaixaBank torna 241 milions per clàusules sòl

CaixaBank presenta resultats anuals





CaixaBank ha abonat fins ara 241 milions d'euros a clients que s'han presentat reclamacions per clàusules sòl, després l'aprovació del reial decret que establia mecanismes extrajudicials per tornar als diners als clients a qui es van vendre aquestes clàusules de forma irregular.





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat aquest divendres en roda de premsa, que l'entitat ha rebut unes 99.000 reclamacions, de les quals s'han atès el 52%, ja que s'ha considerat que la resta no té dret a devolució perquè les clàusules es van vendre "d'acord amb els criteris de transparència que ha fixat el Tribunal Suprem".





Ha subratllat que CaixaBank ha destinat 250 treballadors a revisar "un per un" cada cas i que s'ha conclòs tornar els diners a aquest 52% de les reclamacions, que equivalen a aproximadament 52.000 persones.





Gortázar ha considerat que el reial decret llei "ha funcionat bé" perquè ha permès accelerar les devolucions a aquestes 52.000 persones, i ha admès que el procés no ha acabat perquè hi ha clients que no estan satisfets amb la denegació de l'entitat a tornar-els diners i estan reclamant per la via judicial.





En aquest cas, ha indicat que el banc d'actuar de la mateixa forma i revisarà cada reclamació una per una, i ha afegit que si el jutge dóna la raó al client, l'entitat retornarà els diners.