La Fiscalia de Barcelona recorre l'anul·lació del pacte amb Oriol Pujol pel cas ITV

La Fiscalia ha presentat un recurs a la decisió de la magistrada de l'Audiència de Barcelona que enjudiciarà el cas de les ITV de rebutjar l'acord de conformitat que va signar Oriol Pujol, la seva esposa Anna Vidal i altres dos acusats amb el fiscal, han informat fonts judicials.





En el recurs, el Ministeri Fiscal demana que s'admeti el pacte tot i que dos acusats no el subscriuen, encara que també sol·licita que en cas de no permetre-ho, es torni a la situació inicial de manera que pugui demanar penes més altes.





Les fonts consultades han explicat que la jurisprudència sobre la qüestió no és unànime i mentre hi ha tribunals superiors que accepten la tesi de la Fiscalia que es poden enjudiciar uns fets només per als que no reconeixen el delicte, altres mantenen la tesi de la magistrada de l'Audiència de Barcelona, que el judici s'ha de fer per a tots quan l'acord no és unànime.





La magistrada de l'Audiència de Barcelona no va acceptar el pacte que havia subscrit Pujol amb la Fiscalia en què acceptava dos anys i mig de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat documental.





En el pacte, Pujol acceptava una pena de presó pel cobrament de comissions i utilitzar la seva influència política per beneficiar a determinats empresaris del sector de les ITV i evitava que la seva dona fos condemnada a penes de presó, encara que altres dos acusats es van desmarcar.