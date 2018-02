El jutge manté Forn a la presó

Forn contiua a la presó





El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa contra el procés sobiranista, ha acordat aquest divendres mantenir a la presó a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, a la presó des del passat 2 de novembre. És la segona vegada que el magistrat rebutja posar-lo en llibertat.





El magistrat instructor ha rebutjat en un acte la petició de llibertat que va fer l'exconseller de Carles Puigdemont en un escrit presentat el 12 de gener, un dia després de declarar davant Llarena. Durant la seva compareixença es va desmarcar de la via unilateral en el procés independentista de Catalunya.





A més, Forn va renunciar el passat 23 de gener a la seva acta de diputat al Parlament per la seva situació personal a la presó madrilenya d'Estremera i, tal com va dir en la carta remesa a la Mesa de la cambra parlamentària, va adquirir "uns compromisos" amb l'alt tribunal que podrien "representar una contradicció" amb el seu grup parlamentari, Junts per Catalunya.





El jutge instructor no ha donat credibilitat a l'exresponsable de l'Interior a Catalunya ja que, segons explica en el seu acte, segueix existint risc de reiteració delictiva.