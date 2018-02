Denunciat un mecànic a Reus per no voler reparar el cotxe a una policia

S'oposa a arreglar el cotxe a un agent





Els Mossos d'Esquadra han citat aquest divendres a declarar a un mecànic d'un taller de Reus per un presumpte delicte d'odi al no voler reparar el cotxe a una policia nacional.





Segons han informat fonts de la policia catalana, els fets van passar aquest dimecres i la parella de l'agent va acudir a denunciar al mecànic per no agafar-li el cotxe a la dona, per ser membre de la Policia Nacional.





El denunciat ha acudit a comissaria però s'ha negat a declarar davant dels Mossos, i ara està pendent que li citi el jutjat de Reus que porta aquest cas.