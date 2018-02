L'ANC proposa investir Puigdemont i que gestioni el Govern un conseller en cap

Proposen que un conseller en cap gestioni el Govern





L'ANC ha proposat aquest divendres celebrar el ple d'investidura amb Carles Puigdemont com a únic candidat a presidir la Generalitat, que prengui possessió i nom al Govern, i llavors delegui la gestió en un conseller en cap.





Així ho exposa el tresorer, Marcel Padrós, en diversos missatges al seu compte de Twitter, i que el Secretariat Nacional de l'ANC assumeix com a seves en el compte de Twitter de l'entitat.





Per a l'ANC, el referèndum i les eleccions van marcar un camí que porta a celebrar el ple d'investidura de Puigdemont, a que prengui possessió i nom un Govern amb un conseller en cap.





"I com a idea, en un país ocupat, el President de la República delega la part del Govern de l'interior", ha plantejat Padrós, després d'apuntar que els partits han de ser valents i posar-se d'acord, i el futur president ha de ser absolutament clar sobre això.





Per a l'entitat, la investidura s'està plantejant amb mentalitat autonomista, i no s'avança perquè es demanen garanties i que la investidura sigui efectiva: "Efectiva vol dir que la signi el Rei d'Espanya? Si volem un Govern efectiu és obligatori. I veient com van, només hi haurà signatura si estan segurs de tenir un Govern titella. O a Arrimadas. No way".





En canvi, si s'enfoca la investidura amb mentalitat republicana, el resultat electoral obliga, al seu parer, a restituir la legitimitat, "i més quan la llei ho permet, perquè en cas contrari Soraya no hagués necessitat el recurs al TC".