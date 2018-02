La Caixa aconsegueix un gran exercici

La Caixa ha superat amb nota la part més dura de la mal anomenada "crisi del Procés". Sana enveja per la seva competència, de la massiva assistència de més de dos-cents periodistes a la roda de premsa convocada per l'entitat en la seva nova seu social a València.





I de pas, profunda tristesa a Catalunya pel paperot estel·lar que han tingut alguns polítics catalans, com Artur Mas i Puigdemont en aquest escenari mediàtic d'èxit.





Abans, Barcelona rebia amb els braços oberts a tots els col·legues vinguts de tot Espanya. Ara som nosaltres els que agafem el tren i l'avió per escoltar uns gestors magnífics, que l'han passat especialment malament en aquesta conjuntura històrica que els ha tocat afrontar.





Quan un banc ho fa bé o amb nota, com és el cas, cal felicitar els seus gestors, bastants dies té l'any perquè els periodistes li donem canya en nom la llibertat d'expressió i en defensa dels seus clients del carrer. Avui toca estar contents, sense cap dubte, i no ser mesquí en les paraules.





El pas donat per La Caixa per defensar amb ungles i dents la seva gran tasca social té molt a veure amb els resultats que en cada exercici aconsegueixen els que lluiten per que els números siguin els millors possibles.





És clar que Isidre Fainé ha sabut triar equip gestor amb Gonzalo Gortázar i Jordi Gual, a més de tirar-li molt valor quan va haver, amb gran sacrifici personal, emportar-se la seu social a València aguantant carros i carretes aquí, al lloc des del qual els escric.





Enhorabona a tots. Magnífica l'organització de la convocatòria mediàtica, a celebrar el dia i, demà, a obrir de nou les oficines que toca seguir treballant per un 2018 encara millor.





La gestió, com les notícies, té aquesta dura contrapartida: que la glòria és efímera, perquè el mercat i la competència mai dormen.