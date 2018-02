Condemna d'any i mig de presó a tres acusats per una pallissa a ultres un 12-O a Barcelona

Judici a sis antifeixistes per una agressió el 12-O de 2013





El Jutjat Penal 22 de Barcelona ha condemnat a 18 mesos de presó tres dels sis acusats per donar una pallissa amb pals i pedres a un grup d'ultres el 12 d'octubre de 2013 al barri de Sants després de dues manifestacions de signe contrari per el Dia de la Hispanitat.





Segons ha informat aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrat condemna a tres persones a 18 mesos de presó per tres delictes de lesions -sis mesos de presó per cada delicte- i els imposa una multa de 60 euros per la falta de danys, mentre que absol els altres tres.





També condemna tres acusats a indemnitzar les víctimes per un import de més de 15.000 euros, els imposa la prohibició d'aproximar-se a menys de 1.000 metres de les víctimes ni comunicar-se amb elles i la prohibició d'assistir a manifestacions o concentracions públiques convocades per la Plataforma Antifeixista de Barcelona durant nou anys.