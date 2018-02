Els lletrats del Parlament preveuen tenir dimarts l'informe sobre la investidura

Els lletrats del Parlament ultimen un informe sobre la investidura





Els lletrats del Parlament estan ultimant l'informe que els va sol·licitar el president Roger Torrent sobre els terminis de la investidura i s'han fixat com a meta tenir-lo a punt perquè el pugui analitzar la Taula en la reunió programada per al dimarts a les 10.





Segons han explicat fonts parlamentàries, els lletrats analitzen en profunditat el reglament del Parlament i la llei catalana de Presidència per dilucidar si s'ha iniciat o no el compte enrere de dos mesos per investir un president abans de la convocatòria automàtica de noves eleccions.





L'article 4.6 d'aquesta Llei estableix que 'si transcorreguts dos mesos des de la primera votació d'investidura, cap candidat ha estat elegit, la legislatura resta dissolta automàticament'.





Ara els lletrats han d'indicar si el compte enrere de dos mesos s'ha activat o no: les seves indicacions no són vinculants però tindran molt valor per establir un calendari d'investidura i saber si les eleccions estan a l'horitzó de dos mesos.





DOS PUNTS DE VISTA





Els independentistes consideren que el compte enrere de dos mesos no ha començat perquè no s'ha arribat a fer aquesta 'primera votació d'investidura' a què fa referència la llei, tenint en compte que el ple ni tan sols va arribar a reunir-se perquè Torrent el va ajornar abans.





En canvi, l'oposició interpreta que sí que es compleix la premissa de la llei que 'cap candidat ha estat elegit "i que s'ha d'activar el compte enrere de dos mesos abans de la convocatòria d'eleccions.





A més, els grups de l'oposició alerten que paralitzar el calendari és una "bloqueig institucional insostenible" i que no es pot aguantar més mesos sense Govern.