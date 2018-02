El Govern central demana a Torrent que proposi un candidat que no tingui comptes pendents amb la justícia

Méndez de Vigo insta Torrent a moure fitxa.





El portaveu del Govern, Iñigo Méndez de Vigo, considera que és el president del Parlament català, Roger Torren t, el que ha de moure fitxa proposant un nou candidat que "no tingui comptes pendents amb la Justícia".





"Correspon a la Mesa del Parlament buscar solucions", ha manifestat, per confirmar que l'executiu es guiarà per l'informe dels lletrats de la Cambra autonòmica sobre si corren o no els terminis després d'ajornar la investidura.





"Estarem al que diguin els lletrats del Parlament, que són els que millor coneixen la qüestió. Estan elaborant un informe i seran ells els que diguin quin és el camí a seguir", ha declarat Méndez de Vigo.





En aquest sentit, el portaveu de l'Executiu ha assenyalat que no es plantegen demanar un informe als serveis jurídics de l'Estat sobre aquesta qüestió amb l'objectiu d'aclarir si corren i als terminis o cal esperar que es produeixi una votació d'investidura al Parlament.





ACABAR AMB EL 155





Méndez de Vigo ha cridat a la "responsabilitat" i la "seny" perquè es deixi enrere "una fase caracteritzada per la desobediència sistemàtica a les resolucions dels tribunals i la vulneració de les lleis".





Segons ha dit, aquest camí "no va enlloc" perquè l'Estat de Dret "triomfa", de manera que "tots" aquells que en el passat han anat per aquesta via haurien de "reflexionar-hi".





En aquest sentit, ha subratllat que està en mans del president del Parlament català proposar un candidat que "no tingui comptes pendents amb la Justícia" que permeti la formació d'un Govern i d'estabilitat a Catalunya.





"Correspon a la Mesa del Parlament buscar solucions si vol allò que hauria de buscar la lògica política, que és donar un Govern a Catalunya que s'ocupi dels temes que preocupen els catalans i acabar amb la unilateralitat", ha abundat.





Méndez de Vigo ha ressaltat que Torrent hauria d'obrir una ronda amb els grups parlamentaris i veure "com sortir d'aquesta situació".





A més, ha dit que és "el lògic" és que Ciutadans, que ha estat primera força a les eleccions, donés un pas endavant.





Al seu entendre, igual que Cs i Podem parlen per propiciar una reforma electora l, també haurien de parlar sobre Catalunya per veure "si poden desbloquejar la situació".





Méndez de Vigo ha manifestat que que l'article 155 s'ha aplicat amb "total normalitat" i "el Govern seguirà fent-ho fins que hi hagi un Govern" a Catalunya.