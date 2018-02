L'Audiència Nacional rebutja desbloquejar els comptes de tres empreses de Sandro Rosell

L'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs de Rosell.





L'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs presentat per l'expresident del FC Barcelona S andro Rosell, investigat per la seva presumpta implicació en el blanqueig de comissions il·lícites dels drets de la selecció brasilera de futbol, en què demanava l'alçament del bloqueig dels comptes corrents de tres mercantils per afrontar determinades despeses.





La defensa de Rosell havia sol·licitat autorització per al pagament dels impostos que es meriten en relació a les mercantils True Elite Company SLU, True Oasis Cottage SLU i Iniciatives de la Vall Dáger SL amb càrrec als comptes de la seva titularitat, el pagament dels despeses corrents indispensables com les nòmines i quotes de la seguretat social dels seus tres empleats.





Rosell sostenia en el seu recurs que cap d'aquestes societats té relació amb els fets investigats i que el seu patrimoni i rendiment és d'origen lícit.





No obstant això, els magistrats confirmen en un acte la mesura cautelar adoptada per la jutge instructora Carmen Lamela i recorden que ja es va denegar amb anterioritat l'alçament del bloqueig dels comptes de les mercantils a l'estar pendent d'acreditació seva activitat i la seva relació amb les operacions de blanqueig investigades.





En definitiva, el tribunal considera que "no s'acredita la necessitat d'atendre unes despeses, ja tributaris, ja corrents, per part d'unes entitats propietat del senyor Rosell Feliu l'objecte no es justifica per la defensa i estan sent investigats per la policia judicial ".





"Crida poderosament l'atenció que, insistim, sense justificar l'objecte social de les entitats a què es refereix la petició de la defensa, se sol·liciti com a necessaris despeses de telefonia mòbil, aparcament, cadena de televisió de pagament, aigua, electricitat per a una entitat, TOC, respecte de la qual la part en el recurs arriba a dir que l'únic projecte en marxa amb Aspire per One of Ours, propietat de TOC, va quedar sense efecte a causa de la detenció d'Alexandre Rosell ", explica l'acte.





Per als magistrats, la defensa de l'exdirectiu del Barça, que porta a la presó provisional des de maig de 2017, pretén amb la seva petició d'alçament encara parcial del bloqueig de comptes de tres mercantils que "continuïn amb una activitat no justificada, i sobre la qual està a l'espera d'informe policial ", només amb l'objectiu de" atendre despeses la necessitat no es justifica ".