Moody 's adverteix que la crisi catalana i l'elevat deute amenacen l'estabilitat d'Espanya

Les fortaleses creditícies d'Espanya -'Baa2 ', amb perspectiva' estable'- es basen en la seva diversificada economia, l'alt nivell d'ingressos i l'avanç en el reequilibri de la seva activitat econòmica, segons Moody 's.





Alhora adverteix que el compliment dels seus objectius fiscals s'han trobat amb els desafiaments de la crisi independentista catalana i l'elevat nivell de deute.





Així es desprèn de l'últim informe anual sobre Espanya publicat per l'agència de qualificació Moody 's, on explica que, encara que Espanya continuarà beneficiant-se del' vent 'favorable que ofereix la recuperació de la zona euro la contínua tensió política relacionada amb Catalunya -19,1% del producte interior brut (PIB) espanyol- limitarà l'activitat econòmica del país en el seu conjunt, mentre que l'alt nivell de deute continuarà limitant el seu perfil de crèdit.





"Espanya compta amb una de les economies més grans del món i el seu creixement ha estat un dels més forts a l'àrea de l'euro en els últims anys", va assegurar la vicepresidenta sènior de Moody 's, Sarah Carlson.





"Dit això, l'acceleració del seu creixement té un fort component cíclic i vam pronosticar que el creixement anual real del PIB es desaccelerarà a una mica menys del 2% per al final d'aquesta dècada", ha afirmat.





La susceptibilitat moderada d'Espanya al risc està impulsada pel conflicte polític intern vinculat a Catalunya, tot i que Moody 's continua creient que la probabilitat d'independència és baixa.





No obstant això, admet que la ràpida escalada de les tensions, juntament amb l'estancament polític actual, suggereix que les possibilitats han augmentat "alguna cosa", així com les seves implicacions negatives sobre l'entorn econòmic i per a la formulació de polítiques.





"Qualsevol resolució que augmenti l'autonomia fiscal de les regions espanyoles podria tenir implicacions negatives per a l'emissor sobirà, atesos els desafiaments que les finances regionals han representat per a les finances del Govern general en els últims anys", sosté Moody 's.





Al contrari, una ràpida resolució de la crisi política podria permetre que l'impuls econòmic i financer beneficiï al perfil de crèdit.





Catalunya és una de les regions més riques d'Espanya, que representa una proporció molt important del PIB nacional, del comerç i de la inversió estrangera directa, de manera que el procés secessionista tindrà un impacte "negatiu i moderat" sobre l'economia, ja que les tensions generen també incertesa sobre la confiança econòmica i la despesa en el consumidor. Moody 's preveu que el PIB espanyol creixi un 2,3% el 2018, en línia amb el pronòstic de l'Executiu.





"La inestabilitat política està tenint un impacte negatiu clarament major sobre l'economia catalana, amb la confiança dels inversors estrangers deprimida i l'arribada de turistes a la baixa", assenyala.





Segons apunta Moody 's, més de 3.000 empreses s'han mudat fora de la regió, de les quals al voltant de 1.000 també han traslladat la seva seu fiscal.





Al sector de l'hostaleria, les pernoctacions de no residents van disminuir un 4,2% anual a l'octubre i novembre de 2017, en contrast amb una expansió nacional de l'1,9% en el mateix període, mentre que les vendes al detall a Catalunya es van estancar durant el segon semestre de 2017.

ALT NIVELL DE DEUTE





Segons apunta la firma nord-americana en el seu informe, l'alt nivell de deute d'Espanya seguirà limitant el perfil de crèdit sobirà, tot i les recents tendències de millora en les dades econòmiques, fiscals i financers.





En aquest sentit, considera que les reformes fiscals estructurals i l'acompliment dels pressupostos dels governs regionals seran factors clau per millorar les variables del dèficit i la reducció del deute.





"La dinàmica fiscal d'Espanya continua sent un desafiament a causa d'una sèrie de debilitats estructurals, entre les que s'inclou el desequilibri del sistema de la Seguretat Social", s'indica en el document, en el qual es refereix també al deute privat.





"S'ha produït un despalanquejament significatiu del sector privat en general, però el deute de les llars continua sent relativament alt", assenyala.





SECTOR BANCARI REESTRUCTURAT





La sòlida recuperació econòmica d'Espanya ha permès reconstruir els fonaments crediticis, especialment la qualitat dels actius, de les entitats bancàries del país.





"El sector bancari espanyol s'ha reestructurat, amb majors ràtios de capital i estructures de finançament més sòlides", assevera Moody 's en el seu informe.





De la mateixa manera, celebra que els marcs de governança, regulació i supervisió també s'hagin revisat i millorat, sobretot amb la introducció del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS), que porta a terme la supervisió dels tretze grups bancaris més grans d'Espanya .





Tot i això, explica que l'estoc de préstecs en mora dels bancs espanyols segueix sent elevat, tot i que assenyala que ha anat disminuint gradualment des que va arribar al punt màxim a finals de 2013.





"Els bancs seguiran reduint les seves reserves d'actius problemàtics, i el descens es veurà accelerat per les grans vendes de cartera, com les anunciades l'any passat per Banco Santander i BBVA", apunta.