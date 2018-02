Sixena sol·licita que s'anul·li l'acte que deixa sense efecte la devolució de les pintures

La sentència obligava el MNAC a retornar les obres.





L'Ajuntament de Villanueva de Sixena (Osca) ha sol·licitat al Jutjat de Primera Instància número 2 d'Osca que s'anul·li l'acte pel qual ha deixat sense efecte l'execució provisional de la sentència del mateix jutjat que ordenava al MNAC tornar les pintures murals del Reial monestir de Santa Maria de Sixena.





L'advocat que representa a l'Ajuntament, Jorge Español, ha presentat un incident de nul·litat amb aquest objectiu a l'entendre que l'acte lesiona "molt greument" el seu dret a la tutela judicial efectiva, "contradient fins i tot el que la mateixa deia que les pintures podien traslladar-se sense patir cap dany ".





En el seu escrit, el lletrat assenyala que la interlocutòria amplia els supòsits d'inexecució d'una sentència i crea "indegudament" un nou supòsit d'impossibilitat d'execució provisional, de manera que lesiona el dret esmentat.





Així mateix, indica que la Llei estableix que l'execució de la sentència no se suspengui encara que l'executat, en aquest cas al MNAC, pogués patir algun dany en el futur.





"La llei no permet anul·lar, deixar sense efecte una execució provisional, ni menys paralitzar, perquè l'executat pugui cas rebre eventuals danys en el cas que s'hagués revertir el executat a la situació d'origen que hi havia abans de decretar-se l'execució", ha considerat Jorge Espanyol.





"Sent que el MNAC no és l'amo de les peces, no s'aconsegueix entendre quina classe de caució s'hagués de donar a qui no és més que un aprofitat precarista, que no té cap dret sobre aquestes pintures murals, tal com diu la sentència que s'executa ", ha plantejat Espanyol.





Així ha afegit que "qui patiria aquests danys per poder-se fer malbé les obres en el seu trasllat, seria l'amo, la Comunitat de monges de Sixena, però mai el aprofitat precarista, que cap dret té sobre aquestes peces i ha de retornar-les".





POSSIBLES DANYS





Segons el parer de l'advocat, "resulta impossible d'entendre que en la sentència es digui que les peces es poden traslladar sense patir danys i ara es digui, en l'acte, que pot haver danys en el seu trasllat, o el que és el mateix, pretendre sostenir que aquestes peces no poden fer més que un viatge en tota la seva vida: el de Barcelona a Sixena i cap més ".





Finalment, el lletrat de l'ajuntament ha expressat que "la Sala Capitular del Monestir de Sixena, lluny del que diu la interlocutòria que falta la climatització, està perfectament preparada per rebre les pituras murals en condicions d'humitat i temperatura constants amb els aparells que ja hi ha instal·lats ".