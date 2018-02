Puigdemont considera un "mecanisme de segrest" mantenir a Forn a la presó

Puigdemont critica la decisió del Suprem.





El candidat a la Presidència de la Generalitat de JxCat, Carles Puigdemont, ha criticat que la decisió del Tribunal Suprem de no alliberar Joaquim Forn és "una violació escandalosa dels drets civils i polítics".





En un apunt a Twitter, ha lamentat que l'argument que utilitza el jutge converteix la presó preventiva en "un mecanisme de segrest i coacció d'idees legítimes i democràtiques" que Forn, al seu parer, ha practicat de forma pacífica, convivencial i respectuosa.





El jutge del Suprem Pablo Llarena ha rebutjat aquest divendres per segona vegada l'excarceració de Forn per considerar que com a conseller d'Interior va ser el responsable polític que els Mossos d'Esquadra aplicaran un pla per permetre el referèndum de l'1-O.