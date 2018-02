Els 'cadells' de la CUP admeten que no es pot implementar la República catalana

Foto d'Arran.





L'organització juvenil de l'esquerra independentista vinculada a la CUP, Arran, ha afirmat que l'independentisme "no compta en aquests moments amb la capacitat" suficient per implementar la República catalana.





Així ho ha expressat l'organització en un comunicat publicat a la seva pàgina web en el qual considera que no tenen la força necessària en les institucions: "Hi ha dubtes, falta d'estratègia".





Titllen de "nou dia històric fallit de l'independentisme" a la jornada en què estava previst el ple d'investidura del candidat de JxCat a la Presidència, Carles Puigdemont, però el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar-lo.





Narren que la investidura no es va produir per decisió de Torrent (ERC) i es va iniciar la "enèsima batalla per assenyalar els culpables" entre JxCat i ERC, i acusen els republicans de supeditar la seva acció política a la legalitat espanyola.





"No és menys criticable el fet que Puigdemont, després de passar tota la campanya electoral dient que tornaria, no ho hagi fet i sembli lluny de fer-ho", adverteixen.





Així aclareixen que saben que si torna anirà a la presó, que no poden exigir-li a ningú que vagi a la presó, però sí recriminar-li que mentís en campanya electoral.





CRÍTICA A L'ANC





Destaquen la mobilització que hi va haver el dia en què es preveia el ple d'investidura -que van convocar l'ANC i els Comitès en Defensa de la República (CDR) -, que al principi van mantenir tot i posposar el ple, però que l'ANC va desconvocar més tarda.





"La lògica desmobilitzadora dels principals agents de l'independentisme es va veure superada de nou per la radicalitat i la fermesa dels CDR", han afirmat en referència a la decisió dels comitès de continuar amb la manifestació després de desconvocar-la ANC.





Els manifestants van trencar el cordó policial que envoltava el parc de la Ciutadella , i haver aconseguit un grup de manifestants portar la protesta a les portes del Parlament.





SENSE FORÇA AL CARRER





No obstant això, tampoc veuen que l'independentisme tingui la força necessària al carrer, on creuen que el moviment no està prou estructurat i les mobilitzacions "no estan preparades per assumir el grau de confrontació necessària que imposarà l'Estat".





Malgrat això, criden a no caure en el pessimisme, ja que afirmen que assumir l'actual situació de l'independentisme ha de servir per encarar la necessitat d'intensificar els esforços per a continuar lluitant per l'objectiu que anhelen.