Coscubiela advoca per refredar el conflicte a Catalunya i "pactar el desacord"

Coscubiela suggereix desescalar la tensió a Catalunya.





El polític Joan Coscubiela ha afirmat que espera que a Catalunya "en les pròximes setmanes i mesos s'aconsegueixi refredar el conflicte, desescalar la tensió, i pactar el desacord", ja que "quan l'acord és impossible, pactar el desacord és molt important" .





Tot això, perquè l'exportaveu de 'SíQueEsPot' ha indicat que en l'assumpte català "no hi ha una solució en majúscules, sinó que pot haver microsoluciones, perquè el conflicte s'ha enrocat fruit d'un enquistament per la irresponsabilitat compartit".





Coscubiela ha fet aquestes manifestacions abans de participar en el XVII Certamen 'Justícia i Solidaritat', a Logronyo, que el Fòrum Cívic 'Francisco Sáez Porres' ha atorgat a l'Associació per a l'Ocupació i el Desenvolupament Sostenible i en Igualtat de Nalda i el seu entorn , 'El Colletero'.