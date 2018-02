Entrades nominatives i control exhaustiu per combatre la revenda especulativa

Live Nation i Ticketmaster recorden que les entrades per als propers concerts de la gira Worldwired Tour de Metallica, que tindran lloc els dies 3 i 5 de febrer a Madrid i 7 de febrer a Barcelona, són nominatives. Això vol dir que estan vinculades a les dades personals de l'assistent titular.





Aquesta iniciativa es va prendre per part de la pròpia banda Metallica i de la promotora Live Nation per "combatre la revenda especulativa i aconseguir que les entrades arribin a mans de als autèntics fans".





En aquest sentit, Live Nation i Ticketmaster reiteren que es durà a terme un "control exhaustiu d'identificació en els accessos als recintes en què actua Metallica, de tal manera que només podran passar el control nominatiu qui s'identifiquin com a titular de l'entrada amb el DNI, passaport o permís de conduir ".





CONTROL ALS ACCESSOS





"Els sistemes de control d'accessos estan preparats per detectar qualsevol irregularitat o manipulació en el nom o els codis de referència de les entrades, de manera que la identificació de tiquets manipulats, falsificats o duplicats és automàtica", insisteix el comunicat.





En aquesta línia, expliquen que els fans que hagin comprat amb un únic pagament amb targeta diverses entrades "han de saber que aquestes portaran el nom del mateix assistent titular".





"Per això, és imprescindible que tots els acompanyants de l'assistent titular entrin al recinte al costat d'ell i al mateix temps", subratllen.





"Per motius de seguretat i revisió de les entrades nominatives, el temps d'accés al recinte serà més lent del que és habitual. S'aconsella als fans de Metallica arribar amb anticipació al concert", alerten Live Nation i Ticketmaster.





La companyia ja ha aplicat l'entrada nominativa en esdeveniments de gran demanda com en el passat concert d'U2 a Barcelona durant la gira "The Joshua Tree" (2017) o The Rolling Stone a l'Estadi Olímpic de Barcelona amb la seva gira "No filter" .