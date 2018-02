La condició d'ERC per investir Puigdemont: que no hi hagi conseqüències penals

El diputat d'ERC al Parlament Gerard Gómez del Moral ha demanat que sigui JxCat qui proposi la via per investir president de la Generalitat a Carles Puigdemont complint amb la condició que fixa ERC: que no hi hagi conseqüències penals.





Ho ha dit abans de participar en una de les 11 assemblees que ERC ha organitzat perquè els seus diputats comparteixin amb els militants el moment polític actual, i Gómez del Moral ha participat concretament a la de Barcelona.





Ha afirmat que hi ha diverses maneres d'investir Puigdemont sense conseqüències penals, però no ha volgut formular propostes concretes perquè considera que correspon fer-ho a JxCat: "Jo crec que hi ha diverses opcions i estem atents a les que JxCat ens vulgui traslladar".





"Estem amb els braços oberts per trobar la fórmula, la que sigui, perquè Puigdemont pugui convertir-se en un president efectiu", ha tancat.





ERC insisteix que el seu candidat és Puigdemont i que no es planteja un canvi, però que si JxCat sí ho plantegés, llavors abordaria amb la militància el nou escenari: "ERC, al llarg de la història, sempre hem consultat i compartit les decisions que es puguin prendre amb la nostra militància ".





"Entenem que aquesta proposta -sobre la investidura d'Puigdemont - es produirà en els propers dies perquè així s'ha comunicat", ha tancat Gómez del Moral, i ha demanat que, a aquesta investidura, el succeeixi un Govern que pugui a posar-se ja a treballar.





VISITA D'ROVIRA A JUNQUERAS





Gómez del Moral ha explicat que s'han celebrat "11 + 1 assemblees", ja que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, s'ha trasllat fins a la presó d'Estremera per abordar el moment polític actual amb el president dels republicans, Oriol Junqueras , empresonat des de fa tres mesos.





També ha explicat que aquest dissabte qui visitarà a Junqueras serà el líder dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, per parlar també de la situació per la qual travessa Catalunya després de les eleccions del 21 de desembre i l'ajornament de la investidura.





"Són presoners polítics", ha criticat en al·lusió a Junqueras i als altres tres líders sobiranistes empresonats, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i ha recordat que, precisament Junqueras i Forn porten just tres mesos en el centre penitenciari.