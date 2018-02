La pressió de 'procés' empeny els catalans més rics a traslladar les seves seus i els seus diners

Sol Daurella és presidenta de Coca-Cola European Partners





El 'procés' per la independència ha afectat el món dels diners empenyent a més de 3.000 empreses a traslladar les seves seus fora de Catalunya. Entre les quals hi ha un bon nombre propietat dels catalans més rics. Tot i això, Catalunya és la regió més rica d'Espanya.

El diari 'El Mundo' publica per primera vegada un rànquing amb les principals fortunes de Catalunya. Les 80 majors sumen 51.195.000, un 19,1% del patrimoni que acaparen els 350 més rics espanyols analitzats (un 25,8% si es descompta la distorsió que genera l'efecte Amancio Ortega). 55 d'ells s'inclouen en la XII edició dels 200 més rics d'Espanya, sent la comunitat que més milionaris aporta a la llista.

Segons l'Agència Tributària, 72.716 contribuents catalans paguen l'impost de patrimoni, 4,2 vegades més que a Madrid, que és la quarta regió per nombre de rics declarats, darrere de la Comunitat Valenciana i Andalusia. Els adinerats catalans declaren un patrimoni de 173.020 milions (2,3 milions de mitjana) pels 150.325.000 que declaren els madrilenys (8,8 milions de mitjana). Només paguen aquest tribut que declaren béns superiors a 700.000 euros.

Així, segons publica 'El Mundo', Catalunya és la número u de les economies regionals. Lidera gairebé totes les ràtios, des del PIB al nombre de turistes rebuts (18,2 milions el 2017, estima Frontur). Però Catalunya podria deixar de ser la regió més rica per la deriva interessada i dissenyada per la classe política.

Fa tres anys, la major fortuna catalana, Sol Daurella, i els seus socis de Coca Cola van triar Madrid per unificar els seus negocis de les embotelladores espanyoles. Olive Partners, la societat resultant, es va instal·lar a la quarta planta del número 44 del Carrer d'Alcalá, curiosament, el mateix edifici que allotja a l'llibreria Blanquerna i la delegació de la Generalitat a Madrid.

L'HERÈNCIA DAURELLA

El hòlding és el que controla el 34,4% Coca Cola European Partners, i el que ingressa i reparteix els dividends entre els socis espanyols. El 55% d'aquests van a parar a la societat Cobega SA, la patrimonial de la família Daurella. Cobega SA és de llarg l'empresa de Catalunya amb major patrimoni net. Consolida 5.108.000 d'euros, segons l'últim informe anual (2016).

Quatre branques de la família Daurella es reparteixen l'herència de Santiago Daurella Rull, un fabricant de gasoses i importador de bacallà al que després de la Guerra Civil se li va confiar el desenvolupament de Coca Cola a Espanya. Els seus dos homes, José i Francisco Daurella Franco, van prendre les regnes de l'embotelladora i arrelar amb la burgesia local. Victòria és única dels Daurella Franco que segueix amb vida. Avui, onze cosins es reparteixen Cobega, la societat familiar. Sol Daurella (1966), filla de José Daurella, comparteix la gestió amb el seu cosí carnal Alfonso Líban i el seu cosí polític Mario Rotllán. Amb 5.100 milions de patrimoni net, Cobega no té igual a Catalunya. Olive Partners (55%), la instrumental que ostenta el 34,4% Coca Cola European Partners, va repartir un dividend de 123 milions el 2016. Aquest any, 122 milions de persones, entre locals i turistes, van consumir Coca Cola a Espanya. Cobega també posseeix el 60% de Equatorial Bottling Company, embotelladora de Coca Cola a 13 països d'Àfrica, Donava, distribuïdora de Nespresso a Espanya, el 50% de Cacaolat (amb Damm), i la masterfranquicia de Domino 's a Portugal.

Els germans Gallardo, propietaris d'Almirall i de la segona xarxa d'hospitals privats del país, Vithas, van dir seguir consigna del sector farmacèutic de no moure les seves seus de Barcelona i el seu corredor industrial. Però en realitat, ja en 2014 s'havien traslladat a Madrid la seva patrimonial, el Grup Corporatiu Landon, de la qual penja la seva participació en els laboratoris. Coincideix també que en els baixos de l'edifici de l'Avinguda Reina Victòria 58, on s'ubica, hi ha una oficina de La Caixa i al costat d'aquesta altra del Sabadell.

També anticipadament, el 2015, va buscar refugi a Madrid Jordi Clos, propietari de Derby Hotels i màxim dirigent del Gremi d'Hotels de Barcelona.





L'IMPULS DE L'1-O





Amb el desenvolupament del 'Procés' les fortunes catalanes s'han vist obligades a actuar. Així, segons assenyala 'El Mundo' la casa Tous es va definir al desembre, quan va refermar la campanya de boicot a les marques catalanes. "Tous és una marca amb vocació internacional, espanyola i catalana, de cor" van proclamar els seus directius al mateix temps que Helena Racosnic, esposa d'Artur Mas, i la periodista Pilar Rahola abandonaven discretament el patronat de la seva fundació.

A l'octubre de 2017, Mariano Puig va carregar contra el Procés i la mala gestió del Govern central: "Sóc català i em sento espanyol. Però, atenció, a Catalunya tenim un greu problema, vulguem o no", va afirmar durant el XX Congrés de la empresa Familiar. "Hi ha inversions a l'espera dels esdeveniments", va afirmar José Luis Bonet, president de Freixenet i la Cambra de Comerç d'Espanya, que al setembre va advertir del "lucre cessant" que arrossega el procés sobiranista.

Però, segons el reportatge, la celebració del referèndum il·legal va accelerar la fugida d'empreses. Als bancs van seguir les mudances d'alguns dels principals cognoms com Lara (Planeta), Ferrero (Idilia Foods), Serra (Catalana Occident), Palau (Soler & Palau), Vall (Vall Companys), Palatchi (Pronovias), etc. D'altres, com Ricardo Portabella, van aprofitar la conjuntura per mudar el seu principal firma barcelonina a Luxemburg, on ja situa el gruix del seu negoci.

La farmacèutica Grifols és l'única empresa de l'Ibex 35 que manté les seves oficines centrals a Catalunya, tot i que gran part de les seves filials se situen a Delaware, Hong Kong, Singapur, Suïssa, Holanda i altres països de fiscalitat diferent. En el seu sector no té competència i gran part del seu negoci està en Estats Units.

Tot i manifestar-se clarament nacionalista, el mecenes i milionari Antoni Vila Casas va traslladar recentment les SICAV on guarda gran part de la seva fortuna a Madrid. En FemCAT, una organització empresarial alineada amb el catalanisme, figuren representants de la burgesia catalana com Albert Esteve (Laboratoris Esteve), els Font (Bon Preu), Sumarroca (Comsa), Carbonell, Fitó, Guixà o Xifra.

Segons 'El Mundo' encara és aviat per mesurar els efectes de l'Procés en l'elit i en l'economia catalana però els canvis de domicili social o fiscal amaguen canvis de tendències en sectors clau, com el turisme de congressos o de salut, que creixen en la resta d'Espanya a costa de Catalunya. O en els fluxos de viatgers de l'Imserso i d'estudiants de màster o doctorats.

Els indicadors publicats les últimes setmanes haurien de preocupar a les administracions ia la desmantellada classe obrera: caiguda del preu dels lloguers, descens del nombre de turistes (-2,3% al novembre), baixada en la creació d'empreses (-14% en octubre), l'atur disparat en l'últim trimestre ... "La crisi de Catalunya ha pogut costar perfectament uns 1.000 milions", va dir Luis de Guindos fa un mes. Per ara, la xifra real no es coneix perquè no es pot mesurar i perquè les seqüeles estan per aparèixer.