El PSC reclama el respecte a tots els sentiments d'identitat com a herència de la seva història

Narcís Serra, Raimon Obiols, Miquel Iceta, José Montilla i Pere Navarro





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha demanat aquest dissabte que es respectin "tots els sentiments d'identitat" per evitar que la societat catalana es trenqui i ha assenyalat el PSC com la clau per fer-ho.

"No deixarem que ningú trenqui aquesta societat. Per no trencar aquesta societat ha d'haver respecte a tots els sentiments d'identitat. Això era la unitat socialista", ha reclamat en la seva intervenció durant l'acte de comiat de la seu del PSC del carrer Nicaragua .

Iceta ha defensat la necessitat del PSC "per assegurar la unitat del poble", ja que, al seu parer, durant la història la seva formació ha generat estabilitat, progrés econòmic i ha impulsat una Espanya federal.

"No permetrem que la nostra societat s'esquinci, no ens resignarem a la paràlisi política, no acceptarem cap retrocés social", ha sentenciat.

VALORS VIGENTS





Iceta ha afirmat que els objectius amb els quals es va fundar el PSC "segueixen sent objectius polítics necessaris" en l'actualitat i ha recordat a diverses persones que han passat pel partit i la seu de Nicaragua, com Joan Reventós, Ernest Lluch i Carme Chacón , entre d'altres.

Ha assegurat que el partit "no es va forjar en un plató de televisió", ni és fruit d'una operació de màrqueting, sinó que, segons ell, és la història del moviment obrer català enllaçat amb la resta d'Espanya.

A més, ha explicat que volen que el canvi de seu serveixi per donar una nova empenta al partit i ha dit que altres partits no poden celebrar un canvi de seu, referint-se al PDeCAT: "Altres partits han canviat de seus, altres la justícia no els deixa".

REVENTÓS, OBIOLS, MONTILLA, NAVARRO, ICETA ...





En l'acte han assistit desenes de persones i ha servit per recordar la història del PSC i la seva seu del carrer Nicaragua de Barcelona, en què han estat 38 anys i que deixen per traslladar-se a la nova seu del carrer Pallars, que es inaugurarà el diumenge 18.

L'exprimer secretari de la formació entre 1983 i 1996, Raimon Obiols, ha reivindicat que el PSC ha contribuït a fer "una societat menys injusta", a la transformació de les ciutats i pobles de Catalunya, ia la unitat civil de la població catalana.

Ha destacat que el PSC ha d'estar satisfet del seu passat a diferència d'altres partits "que han hagut de avergonyir-se del passat", en referència al PDeCAT i l'antiga CDC.

També ha intervingut l'exalcalde de Barcelona i exministre Narcís Serra, que ha assenyalat que la nova seu és el símbol de la nova etapa que ha de començar el partit, en què creu que té dos reptes: ser eficients per lluitar contra les desigualtats creixents i ser "un instrument de cohesió perquè sigui capaç de construir un projecte amb la resta d'Espanya".

El que va ser primer secretari del PSC entre 2011 i 2014 Pere Navarro també ha sostingut que la formació ha contribuït a alguns dels avenços socials a Espanya i ha assegurat que el catalanisme polític, que considera que el PSC representa, "és més necessari que mai per tornar a propiciar el diàleg "entre Catalunya i la resta d'Espanya.

Així mateix, ha reclamat que el PSC doni solucions als reptes del futur, ja que ha criticat que a Catalunya no s'estan abordant pel "monotema", en al·lusió al procés independentista.

CANVI DE SEU I CANVI DE SOCIETAT





L'expresident de la Generalitat José Montilla ha recordat alguns dels moments que va viure a la seu del carrer Nicaragua, ha defensat que el canvi de seu és un canvi "per bé" i ha afirmat que el PSC és un dels responsables dels canvis que ha tingut la societat catalana.

A més, ha sostingut que la societat catalana necessita un PSC fort per afrontar els nous reptes que existeixen: "El repte de refer l'economia, afrontar els greus problemes de desigualtat creixent, la fragmentació de la societat fruit del procés i la recuperació de les institucions d'autogovern".