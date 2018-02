40 detinguts en 17 províncies per intercanvi de material pedòfil en un macro operatiu policial

Investigadors de la Policia Nacional





Agents de la Policia Nacional han dut a terme un complexe macro operatiu contra un entramat que intercanviava pornografia infantil a través d'una plataforma peer to peer a Internet, ha informat la Direcció Superior de la Policia mitjançant un comunicat.

En el marc d'aquesta operació policial, de gran complexitat tècnica a causa del procediment emprat pels arrestats per distribuir els arxius pedòfils, s'ha intervingut material d'extrema gravetat d'acord a la categorització establerta pel projecte Baseline d'Interpol en què la Policia Nacional participa activament.

A més, la majoria dels arrestats utilitzava un software específic per esborrar els arxius pedòfils i navegadors per accedir a la dark web, sent localitzada en una teulada de Còrdova una antena WIFI de gran abast instal·lada per a l'ús fraudulent de connexions del seu entorn amb la finalitat de dificultar l'acció policial

L'operació és el fruit d'una complexa investigació que ha donat com a resultat la detenció de 40 homes, molts d'ells d'un elevat perfil tècnic, entre els quals es troben professors, enginyers, empleats públics o autònoms, aturats i jubilats. Un elevat nombre de detinguts en aquesta operació utilitzava programari per a l'esborrat dels arxius de contingut pedòfil i navegadors per accedir a la dark web i intentar eludir la identificació policial.

Els arrestos s'han produït en 17 províncies espanyoles; Alacant (5), Almeria (1), Àvila (1), Barcelona (4), Lleida (1), Girona (1), Càceres (1), Còrdova (2), Granada (1), Guipúscoa (1), Madrid (10), Màlaga (2), Palma de Mallorca (2), Pamplona (1), Pontevedra (1), València (4) i Biscaia (2).

UTILITZAVA EL WIFI DELS SEUS VEÏNS

Un dels detinguts a Alacant, a més de distribuir material il·legal per la xarxa, assetjava a menors per aconseguir imatges de contingut sexual, que posteriorment editava i pujava a Internet, fet pel qual han estat identificades 4 nenes víctimes d'assetjament sexual. A la mateixa província es va dur a terme l'arrest de dos germans que posseïen i compartien gran quantitat d'arxius de contingut pedòfil.

També destaca la identificació a Còrdova d'un expert informàtic que adoptava fortes mesures de seguretat i s'havia instal·lat una antena WIFI de gran abast a la teulada de casa seva. Així es connectava de forma fraudulenta a altres xarxes del seu veïnat i descarregar el material il·lícit dificultant la tasca policial.

Durant aquesta operació s'han realitzat 42 registres domiciliaris per tota la geografia espanyola, en els quals s'han intervingut nombrosos ordinadors portàtils, més de 100 discos durs, discs compactes i DVD'S, en els quals s'emmagatzemaven gigues de fotografies i vídeos de contingut pornogràfic protagonitzats per menors. Es tracta de material d'extrema gravetat segons la categorització establerta pel projecte Baseline d'Interpol.

Els especialistes estan analitzant minuciosament tot el intervingut a fi de determinar la possible existència d'un delicte de producció de material pedòfil, abusos sexuals sobre menors per part d'algun dels identificats o l'existència de connexions amb altres pederastes amb els que poguessin interactuar en la xarxa.